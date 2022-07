Mystère autour d’une tombe disparue à Dieppe

Le promoteur immobilier, Jomat entreprises, a dû retarder une construction au 875, chemin Gauvin à Dieppe. La cause? Une dépouille qui se trouve peut-être sous la terre de sa propriété: celle d’un fermier nommé Marin Gauvin, décédé au début du 20e siècle.

«On a mis 25 000$ pour des recherches, assure au téléphone un porte-parole anonyme du promoteur immobilier, Jomat entreprises. On n’a rien trouvé.»

Il assure avoir embauché un archéologue pour trouver la dépouille de Marin Gauvin. L’homme serait décédé dans la première décennie des années 1900. Ses proches l’auraient enterré chez lui au pied d’un érable. Une de ses descendantes aimerait le retrouver.

«On n’a pas trouvé une seule racine de l’érable, affirme le promoteur. On a juste trouvé du remblai et de l’asphalte. On croit que [les précédents propriétaires] ont excavé le sol.»

L’entrepreneur avait entrepris des travaux d’excavation en mai, avant d’être alerté de la possible présence d’une tombe.

«Le promoteur a fait une demande de permis de construction, mais aucun permis n’a encore été délivré, précise l’agente de communication de la Ville de Dieppe, Julie Albert. Ceci étant dit, il est important de préciser que les travaux qui ont été faits jusqu’à maintenant ne nécessitent pas de permis.»

Un habitant de Dieppe, Julien Chiasson, a témoigné des recherches archéologiques au 875, chemin Gauvin.

«Hier et avant-hier, il y avait du creusage en face de chez moi, a-t-il écrit sur Facebook le 14 juillet. J’ai été voir les gars qui travaillaient. Mais là, j’ai vu qu’il n’y avait pas de trous. […] Ils ont répondu qu’ils avaient creusé deux trous, mais qu’ils les avaient remplis. […] ‘‘On cherche une tombe.’’»

D’après les archives du gouvernement du Nouveau-Brunswick et du Centre d’études acadiennes, Marin Gauvin était agriculteur. Il s’est marié à Philomène LeBlanc en 1875 à Moncton. Il a eu au moins deux enfants sur le territoire actuel de Dieppe: Frederick Gauvin né en 1894 dans la paroisse de Saint-Anselme et Marie Gauvin née en 1891 à Fox Creek.