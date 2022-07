Nouveau programme pour économiser sur l’achat de panneaux solaires

Un achat groupé pour des panneaux solaires est organisé par deux organismes environnementaux du Nouveau-Brunswick. Leur objectif: offrir à un prix réduit l’utilisation de l’énergie solaire à ceux qui le veulent.

Les organismes spécialisés dans la promotion des initiatives écologiques EOS Eco-Energy et Imaginons la Péninsule acadienne autrement (IPAA) collaborent avec la compagnie d’installation de panneaux solaires de Beresford TruSun.

L’objectif est de créer un achat groupé pour que les acheteurs se procurent des panneaux solaires à un prix réduit. Ils pourront obtenir jusqu’à 10% de rabais sur l’achat et l’installation de leur système photovoltaïque s’il y a assez de participants. Selon Alexandra Caissie, la directrice générale de IPAA, de 15 à 20 personnes pourraient adhérer à ce programme.

Cet achat groupé touche toute la province, avec notamment un service bilingue disponible. «Pour les intéresser, nous tiendrons une session d’information en ligne, en anglais, le 27 juillet et une autre, en français, le 28 juillet. Toutes les infos sont disponibles sur notre site web et notre page Facebook», explique Mme Caissie.

Les principaux clients ciblés sont les commerces et les municipalités. Les propriétaires de maison peuvent aussi faire part de leur intérêt pour acheter des panneaux solaires.

«Si les gens s’intéressent à l’énergie solaire afin d’être plus autonomes dans leur production d’énergie, ils peuvent nous approcher, affirme Alexandra Caissie. Il n’y a pas de limite à qui peut participer.»

Mais avec un prix de 2,90$ le watt, cet achat n’est pas très abordable. Pour un client moyen, le prix total pourrait tourner autour de 7000$.

«C’est sûr que ce n’est pas possible pour tout le monde, précise Alexandra Caissie. C’est pour ça que l’on fait une première analyse pour voir si c’est rentable pour tout le monde.» Elle rassure cependant qu’il existe des organismes de financement pour les énergies renouvelables, en mentionnant notamment la Coopérative d’énergie renouvelable Beauséjour de Sackville.

EOS est un organisme environnemental situé à Sackville avec plus de 18 ans d’expérience dans la promotion des énergies renouvelables et la création de solutions communautaires visant à faire face au changement climatique.

IPAA est un organisme sans but lucratif qui agit comme porteur et catalyseur d’initiatives environnementales dans la Péninsule acadienne en activité depuis 2015.

TruSun est une entreprise d’installation de panneaux solaires située à Beresford et membre fondateurde Green Economy New Brunswick. Elle installe des systèmes connectés au réseau, hors réseau et hybrides.