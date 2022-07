Pokemouche: travaux d’asphaltage sur la route 11

La saison des travaux routiers provinciaux est bien entamée dans la Péninsule acadienne. Depuis lundi, la compagnie Saint-Isidore Asphalte procède à l’enlèvement d’une couche d’asphalte de la route 11, dans la région de Pokemouche, sur une distance de 4,5 km. La première de deux nouvelles couches sera appliquée d’ici une à deux semaines et les travaux devraient être achevés avant le mois de septembre.

Le contracteur principal, Ronald Losier, a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’une usine portative a été installée dans la région pour traiter l’asphalte récolté, qui sera ensuite ajouté à des matériaux neufs. Le mélange obtenu se composera ainsi de 15% de matériaux recyclés.

Les garde-fous du pont de Pokemouche, qui ont été retirés jeudi (photo), seront remplacés, et le traçage des lignes sera refait à la conclusion des travaux.

Ce «contrat combiné», d’une valeur de 3,3 millions $ comprendra une portion d’asphaltage qui touchera au chemin Pallot. Les travaux en question commenceront aux abords du pont du chemin Pallot et se prolongeront en direction d’Inkerman sur une distance approximative de 1,8 km.

Saint-Isidore Asphalte a aussi obtenu des contrats sur la route 135 à Saint-Isidore, sur la route 113 à Petit-Shippagan et sur la route 350, entre Pokemouche et Rang-Saint-Georges. Ce dernier chantier, d’une valeur de 1,7 million $, consistera en l’addition de pierres concassées bitumées (chip seal) et d’une couche d’asphalte.