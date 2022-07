Tourisme: achalandage surprise dans le Sud-Est

Le début de la saison touristique a démarré sur des chapeaux de roue dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, une bénédiction pour une industrie mise à rude épreuve par la pandémie.

L’été bat son plein et les touristes semblent être au rendez-vous dans le sud-est de la province.

Les entrées au Parc provincial de la Plage Parlee, à Shediac, semblent confirmer la tendance.

D’après le ministère du Tourisme, le parc a enregistré une augmentation de l’achalandage de 31% (10 403 visiteurs) entre le 4 juin et le 18 juillet. L’an dernier, la Plage Parlee avait accueilli 7 942 personnes pendant la même période.

Jacques LeBlanc, député libéral de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé, dit lui aussi avoir pu constater que la ville de Shediac bourdonne de visiteurs.

«Je vais régulièrement à la plage pour faire des randonnées, il y a beaucoup de touristes québécois et ontariens, je suis épaté de voir ça avec le prix de l’essence. Les terrains de camping à la Plage Parlee et les terrains de camping privés à Shediac sont tous pleins, je suis vraiment surpris que ce soit le cas avec ces prix», dit-il.

L’an dernier, 359 926 personnes ont visité la Plage Parlee.

Un peu plus à l’est, à la Plage de l’Aboiteau, à Cap-Pelé, on dit aussi constater un achalandage plus important.

«Depuis vendredi, on commence à recevoir plus de touristes du Québec, ça fait pour de grosses journées, surtout avec la belle météo, dit le directeur de la Plage de l’Aboiteau, Justin LeBlanc. L’an dernier, on avait eu beaucoup de pluie en juillet, cette année, il fait beaucoup plus beau à ce jour, ça joue en notre faveur.»

D’après M. LeBlanc, plus de gens souhaitent aussi se rendre à l’Aboiteau depuis que la microbrasserie CAVOK s’y est installée l’an dernier.

«La microbrasserie attire des gens de tous les coins de la province, relate-t-il. L’an passé, ils ont gagné un prix d’Excellence NB (choix du public pour la meilleure terrasse), il y a beaucoup de gens qui viennent pour découvrir ça.»

À Bouctouche, les administrateurs du Pays de la Sagouine disent eux aussi être agréablement surpris par la réponse des touristes aux événements proposés par le site, ouvert du mercredi au dimanche.

«Depuis l’ouverture, le 26 juin, on est étonnés du nombre de visiteurs, d’un peu partout dans la province et de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, notamment du Québec», indique Monique Poirier, directrice générale du Pays de la Sagouine.

«Quand on compare avec 2020 et 2021, on est dans une situation extrêmement positive. Pour un début de saison, nos chiffres sont comparables à ceux de 2019, avant la pandémie. On est vraiment satisfaits et on s’attend à ce que les visites augmentent de façon considérable dans les semaines à venir.»

Guy Poulette, un touriste québécois rencontré mercredi midi au Pays de la Sagouine, a dit être ravi par son premier séjour au Nouveau-Brunswick.

« Mon fils habite en Nouvelle-Écosse depuis deux ans. Je suis parti de là et maintenant je remonte toute la côte de la province pour ensuite me diriger vers Campbellton et Edmundston, a expliqué M. Poulette, qui habite Vaudreuil-Dorion, près de Montréal. C’est la première fois que je sors du Québec depuis le début de la pandémie. J’adore la place, c’est plus relaxe qu’au Québec.»

Un citoyen de Bas-Caraquet rencontré peu de temps après a lui aussi indiqué savourer son premier voyage depuis que la COVID-19 a chambardé nos vies.

«On arrive des Îles-de-la-Madeleine et là on est à la Sagouine, lance avec le sourire Denis Landry. On n’est pas vraiment sorti l’année passée, c’était plate, mais là on revit.»