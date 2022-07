Tourisme: début d’été fracassant dans la Péninsule

Qu’est-ce qui pourrait empêcher les touristes de visiter la Péninsule acadienne cette année? Un début de juillet plutôt frisquet ? Une énième vague de la COVID-19? Des prix de l’essence jamais vus? Des prix plus élevés d’hébergement? Rien de cela, nous dit Yannick Mainville, le directeur du développement touristique à l’Office de tourisme de la Péninsule acadienne. Selon lui, en 2022, l’affluence touristique dans la région est excellente. On pourrait même battre des records.

«Les gens veulent sortir, ils veulent bouger» confie M. Mainville, dont l’organisme représente 265 entreprises du secteur touristique péninsulaire.

À l’heure actuelle, côté hébergement, «les taux d’occupation sont très élevés», précise-t-il, une tendance déjà perceptible ce printemps.

En mai, le taux d’occupation était en effet à 45%, alors que le même mois, en 2019, année précédant la pandémie, il était de 37%.

Il est évidemment trop tôt pour connaître les taux estivaux de 2022, par contre M. Mainville voit d’autres indicateurs qui augurent bien. Ce mois-ci, le touriste vient de partout. Des Français, des Allemands sont de passage. Les Québécois et les Ontariens sont encore fidèles au rendez-vous, de même que les voyageurs venus d’autres coins du Nouveau-Brunswick.

Cette année, «les gens font le tour», remarque M. Mainville. Ils passent une journée à Bathurst, une journée dans la Péninsule acadienne, une journée à Moncton.

«Ils ont envie de bouger» réitère-t-il avec enthousiasme, et leur engouement fait le bonheur des différentes attractions, notamment les festivals.

Le festival des Pêches et de l’aquaculture de Shippagan, et Acadie Love de Caraquet ont connu de belles foules. Les prochains, notamment celui de Lamèque, pourraient suivre la tendance. Le 60e Festival Acadien de Caraquet pourrait également afficher complet. À ce jour, les billets se vendent bien, nous dit M. Mainville. Les places pour les spectacles de Lisa LeBlanc, d’Édith Butler et de Zacharie Richard, par exemple, commencent à être plus rares. Des guichets fermés sont donc à prévoir.