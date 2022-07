Cannabis: des points de vente privés avant la fin de l’année au N.-B.

Cannabis NB devrait lancer prochainement un appel d’intérêt auprès d’entrepreneurs privés désirant assurer la gestion de leur propre magasin de cannabis au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement a annoncé, en novembre, qu’il désirait permettre à des entreprises privées de gérer de petits magasins franchisés et aux producteurs de cannabis de vendre leurs produits à partir de leurs installations.

Selon la PDG de Cannabis NB, Lori Stickles, en plus des 23 différentes succursales qui existent actuellement – la plus récente a vu le jour à Grand-Sault en début de semaine – on souhaite mettre en place au moins cinq points de vente privés d’ici la fin décembre.

«Nous souhaitons une ouverture plus rapide, mais il faut comprendre que ça prendra du temps pour aider les entrepreneurs intéressés à se familiariser avec toutes les règles du milieu, à mettre leur magasin en place et suivre les formations appropriées pour vendre le produit.»

Bien qu’ils soient associés à Cannabis NB, ces nouveaux magasins pourront afficher leur propre marque de commerce. Les propriétaires devront toutefois se plier à certaines règles, à l’instar des agences de distribution d’alcool.

«Nous allons expliquer, dans notre appel d’offre, ce que ça prend pour avoir du succès, mais nous allons aussi leur présenter ce que nous nous attendons d’eux lorsqu’ils seront en activités», a expliqué Lori Stickles.

Dans cette optique, Mme Stickles a indiqué que les gestionnaires de ces magasins devront respecter certaines lois provinciales et fédérales, comme, par exemple, ne pas ouvrir un point de vente près d’une école.

Cannabis NB et le ministère de la Justice et Sécurité publique s’assureront de faire respecter ces règles.

«Il y a une foule de lois que les propriétaires de magasin de cannabis devront respecter et Cannabis NB les accompagnera dans tout le processus. On veut qu’ils connaissent du succès et qu’il offre des produits sécuritaires aux gens.»

«Nous avons beaucoup appris au sujet de l’aménagement et du fonctionnement des plus petits magasins avec Grand-Sault et Woodstock notamment. On peut certainement les aider.»

Même s’ils pourront choisir les produits qu’ils désirent vendre dans leur magasin, les entrepreneurs privés devront s’approvisionner auprès de Cannabis NB.

«Ils seront responsables d’acheter leur propre équipement et de garnir leur inventaire, mais nous allons collaborer avec eux.»

Les détaillants devront également respecter une échelle de prix dictée par Cannabis NB.

«Nous ne voulons pas créer de situations qui feront en sorte que les consommateurs doivent payer plus pour leur produit ou que les prix soient trop bas.»

Les appels d’offres pour les dix premiers emplacements identifiés par Cannabis NB devraient être lancés en août. Une liste d’endroits potentiels a déjà été dressée par l’organisation.

Selon Lori Stickles, les magasins privés seront surtout établis à des endroits où il n’y a pas de succursale de la Société de la Couronne dans les environs ou dans une région dans laquelle la demande justifie l’ajout d’un autre point de vente.

«Nous voulons avoir une bonne représentation partout dans la province. Nous ciblons des régions où nous jugeons qu’il y a un besoin qui permettra à nos commerçants de connaître du succès.»

Une façon de lutter contre le marché noir

Selon la PDG de Cannabis NB, la raison principale derrière cette stratégie est de lutter contre la vente illégale de cannabis, «en s’assurant que les clients aient accès au plus grand nombre d’endroits ou se procurer un produit sûr et légal».

«Nous savons qu’il y a des gens qui n’ont pas de magasin Cannabis NB à proximité alors ils choisissent de ne pas aller dans l’un de nos magasins. Nous voulons leur donner plus d’options.»

En éliminant une part du marché noir, elle s’est dite convaincue que le gouvernement provincial en retirera des avantages financiers importants.

«Ça devrait aider le gouvernement du point de vue économique et cela devrait permettre de créer de nouveaux emplois et de nouvelles occasions d’affaires dans nos communautés.»

À titre d’exemple, lors de l’ouverture du magasin de Cannabis NB de Grand-Sault récemment, Mme Stickles estime qu’entre 70% et 80% de la clientèle qui a visité la succursale se procurait du cannabis sur le marché noir au lieu de se rendre à Edmundston ou Woodstock.

«Ça reste anecdotique comme situation, car on n’a pas de statistiques tangibles, mais les gens qui viendront au magasin de Grand-Sault représentent une toute nouvelle clientèle pour nous.»

De plus, Lori Stickles soutient que ce modèle permettra au secteur privé d’avoir un rôle dans le marché du cannabis récréatif.

«La question n’était pas d’ouvrir de plus en plus de succursales, mais plutôt de créer des partenariats avec le secteur privé.»

La légalisation du cannabis au Canada est entrée en vigueur en octobre 2018. Mme Stickles reconnaît qu’il y a eu quelques obstacles, mais elle estime que cette transition vers les détaillants privés est plus viable maintenant.

«Nous avons beaucoup appris. Au départ, certaines juridictions ont tout envoyé à des détaillants privés et plusieurs ont perdu leur entreprise. L’industrie n’était pas assez mature à l’époque, mais nous croyons que maintenant, le marché est plus stable.»

À première année financière (2018-19), Cannabis NB a affiché une perte de 12,5 millions $. L’année suivante (2019-20) a été plus profitable, mais s’est tout de même soldée avec un déficit de 4,3 M$. La société d’État a fait ses premiers profits en 2020-21. Ils ont été de l’ordre de 10,8 M$. En mars, l’Acadie Nouvelle a rapporté que Cannabis NB avait effacé toutes ses dettes et était désormais rentable. Les prévisions budgétaires pour 2021-22 laissaient à ce moment présager des profits d’au moins 16 millions $.