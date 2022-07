Une saison des fraises exceptionnelle

Elles sont belles, elles sont rouges, elles sont savoureuses, et plusieurs adorent les récolter de leurs propres mains. Vous l’aurez deviné… nous sommes en pleine saison des fraises.

En ce chaud jeudi matin, à Village-Blanchard, près de Caraquet, une brise légère s’est fait fort de nous le rappeler. En parcourant les champs, nous pouvions saisir au passage le parfum agréablement sucré des fraises qui ne demandent qu’à être cueillies.

Cette année, les champs du producteur les Délices de la fraiserie regorgent de ce fruit au goût nonpareil qui attire une clientèle désireuse de renouer avec la tradition de la cueillette libre.

Des fraises pour tous les goûts

Année après année, récolter des fraises pour plusieurs se pratique en famille. Pour Lucile et Laurier Duguay, de Saint-Amateur, près de Paquetville, «plus elles sont petites, meilleures elles sont», firent-ils, heureux de présenter deux casiers débordant de fraises rouge vif. Valérien Hébert et sa fille, Vivianne, de Saint-Simon, ont avoué sans détour aimer consommer ce petit fruit «nature».

Blondine LeBlanc, de Village Blanchard, et Jean-Eude Lanteigne, de Caraquet, préfèrent la variété. Pour eux les fraises s’apprêtent de différentes façons: en dessert, en confiture, aussi avec de la rhubarbe. Mme LeBlanc conseille même, en ce qui a trait aux confitures, de n’ajouter qu’une tasse de sucre pour sept ou huit tasses de fraises, «sinon, dit-elle, on perd le goût du fruit».

Et d’ajouter, tout sourire en désignant les champs environnants: «et on est choyés de pouvoir les ramasser».

Cette année la récolte est bonne, voire très bonne. C’est ce que constate M. Euclide Rioux, le propriétaire des Délices de la fraiserie depuis plusieurs décennies, qui partage maintenant les affaires avec ses deux enfants, Lise et Joël.

L’an passé, dit Lise Rioux, le temps sec a limité la récolte. Et l’année d’avant, ce fut le gel, ce que confirme son père. Chaque année, rappelle M. Rioux, le gel affecte inévitablement entre 3% et 5% des fleurs, mais en 2020, les pertes ont atteint 65%. «C’est qui s’appelle un désastre. Mais en 2022 ce fut zéro pourcent de fleurs perdues! Je n’ai jamais vu ça!»

Une longue tradition familiale

M. Rioux, qui porte bien ses 81 ans, a expliqué que c’est d’abord son père, en 1957, qui s’est lancé dans la production de fraises. Des débuts bien modestes, affirme-t-il; à peine un tiers d’acre. L’année suivante, la toute première récolte fut touchée par la canicule.

«En 1958, la sécheresse fut assez sévère, se souvient-il, et les fraises étaient grosses comme ça», fit M. Rioux en montrant son petit doigt.

Cet obstacle n’allait toutefois pas décourager les Rioux. Afin d’aider son père, Euclide Rioux s’est inscrit à l’Université Laval, à Québec, et en est ressorti un diplôme d’agronome en main. Par la suite, bon an mal an, l’entreprise s’est développée. Elle compte aujourd’hui 24 acres de terre, dont une quinzaine sont en production. La famille Rioux fournit du travail à une vingtaine d’employés, si l’on inclut les cueilleurs qui viendront vider les champs à la fin de la saison.

Avis à ceux et celles qui pourraient se laisser tenter: il reste une dizaine de jours de cueillette libre.