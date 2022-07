Ménage en santé: Dominic LeBlanc félicite Blaine Higgs

Le ministre des Affaires intergouvernementales du Canada, Dominic LeBlanc, est content des responsabilités prises par Blaine Higgs en santé, où il pense que des changements sont nécessaires. Il est aussi prêt à augmenter les transferts fédéraux dans ce domaine.

«Je suis très content que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ait décidé de prendre des responsabilités importantes qui, je l’espère, vont améliorer la situation», a réagi Dominic LeBlanc à propos du système de santé de la province.

Le ministre des Affaires intergouvernementales du Canada a fait référence au remplacement de Dorothy Shephard par Bruce Fitch au poste de ministre de la Santé, au licenciement du PDG du Réseau de santé Horizon et à la mise sous tutelle des deux réseaux de santé.

«Je pense que le premier ministre Blaine Higgs a démontré la volonté d’imposer des changements à un système qui en a besoin. Je ne sais pas comment le gouvernement provincial va procéder. Mais le simple fait qu’il ait décidé de prendre en main la situation est positif pour moi», a commenté M. LeBlanc après une annonce de projets d’infrastructures à Saint-Antoine.

Imputabilité provinciale

L’élu de la circonscription de Beauséjour s’est par ailleurs montré prêt à augmenter les transferts aux provinces en santé.

«Cependant, nous voulons une imputabilité quant aux résultats pour les patients et pour les personnes qui travaillent dans le système de santé. Dans le passé, nous avons investi des milliards et des milliards de dollars et nous n’avons pas vu les améliorations que des provinces nous avaient promises», a nuancé M. LeBlanc.

Le libéral a évoqué les surplus budgétaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

«Je ne veux pas augmenter les transferts en santé pour augmenter davantage leurs surplus, a insisté M. LeBlanc. Je pense qu’ils devraient regarder immédiatement à investir ce surplus dans les soins de santé et nous serons là comme partenaires pour les accompagner.»

Le ministre fédéral a indiqué que son gouvernement discutait avec les provinces pour élaborer une reddition de comptes en échange de financements supplémentaires en santé.

«Les soins primaires semblent être un défi important en grande partie à cause d’une pénurie de professionnels. Alors un plan pour améliorer l’accès à ces professionnels sera très important pour nous», a précisé M. LeBlanc.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, comprend le refus d’Ottawa de donner des fonds de manière inconditionnelle, au contraire du Québec.

«Je veux juste être capable de faire ce que nous avons besoin de faire avec l’argent et être clair sur la façon dont nous allons l’utiliser, a-t-il confié le 7 juillet. Les chirurgies font certainement partie de ça. L’accès aux soins primaires et aux cliniques aussi, etc. Et je suis prêt à identifier tous les points, non à dire: ‘‘donnez-moi l’argent et laissez-mois m’occuper de mes affaires.’’»

M. Higgs refuse en revanche que le gouvernement fédéral lui dicte les besoins du Nouveau-Brunswick.

Les provinces réclament une hausse récurrente et sans condition des transferts fédéraux en santé, pour les faire passer de 22% à 35% des coûts de leur système de soins. Cette augmentation était absente du dernier budget fédéral, ce que le premier ministre néo-brunswickois a qualifié de choquant.

Ottawa a contesté les statistiques des provinces, indiquant avoir contribué à 40% des dépenses publiques en santé en 2021 – 2022, selon la Presse Canadienne. Ces chiffres prennent en compte un transfert fiscal et des dépenses liées à la COVID-19.