Pas de pédiatrie à l’hôpital d’Edmundston la semaine prochaine

Le Réseau de santé Vitalité annonce que les services de pédiatrie de l’Hôpital régional d’Edmundston seront fermés la semaine prochaine.

L’interruption du service, que Vitalité qualifie de temporaire, aura du lundi 25 juillet à 8h au vendredi 5 août à 8h.

Dans un communiqué de presse transmis aux médias vendredi en toute fin d’après-midi, le Réseau précise que cette interruption «mènera à des services d’obstétrique adaptés pour

assurer la sécurité des bébés».

Ce bris de service est dû à un manque de pédiatres dans l’hôpital.

«Nous sommes en pleine période estivale et à peine sortis de la pandémie que le manque

d’effectifs temporaire nous force à revoir comment nous allons assurer les soins à la population, a déclaré Dre France Desrosiers, présidente directrice générale du Réseau de santé Vitalité.

«L’interruption de services n’est pas acceptable et nous travaillons proactivement à augmenter la résilience de nos services pour l’éviter, a ajouté Dre Desrosiers. Les femmes enceintes concernées seront contactées individuellement pour qu’il soit possible d’établir un plan d’accouchement sécuritaire pour chacune.»

«À court terme, nous devons revoir notre prestation de services de pédiatrie pour pouvoir optimiser et maintenir nos services. Nous sommes activement à la recherche de solutions avec les gens sur place et nos partenaires du Réseau de santé Horizon. Nous sommes persuadés que nous trouverons des solutions à court et à moyen termes.»

«Le recrutement de spécialistes est une priorité, mais il ne s’agit pas de notre seule piste de solution. La pénurie de spécialistes en pédiatrie n’est pas unique au Réseau de santé Vitalité; elle touche aussi toute la province et le Canada. Nous faisons face à un manque critique de pédiatres et nous devons conscientiser la population de ce fait», a renchéri Dre Desrosiers.

Du lundi 25 juillet à 8h au vendredi 5 août à 8h, les personnes qui auront besoin de services de pédiatrie devront se présenter à l’Urgence de l’Hôpital régional d’Edmundston, où elles seront traitées au cas par cas et possiblement redirigées vers un autre établissement du Réseau ou l’un de ses partenaires si une consultation en pédiatrie s’avère nécessaire.

Un corridor de transfert pour les patients qui arrivent en ambulance a été établi avec l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton afin de garantir l’offre de services.

Pour ce qui est des femmes enceintes, à moins qu’elles ne nécessitent des soins urgents, elles seront dirigées vers un autre hôpital pour leur accouchement afin d’assurer la sécurité des bébés.

Le service d’obstétrique de l’Hôpital régional de Campbellton étant lui aussi fermé depuis de nombreux mois, il se peut donc que des femmes du Restigouche doivent se rendre à Fredericton, ou même au Québec, comme c’est arrivé récemment, pour accoucher.