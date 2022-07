Sud-Est: Ottawa finance 21 projets d’infrastructure

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada permet de financer 21 projets d’infrastructure dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, pour un total de 5 millions $. Le ministre fédéral Dominic LeBlanc en a fait l’annonce à Saint-Antoine vendredi.

«Le sud-est du Nouveau-Brunswick a tant à offrir. Des gens de partout choisissent de s’y établir en raison de la qualité de vie qu’offre la région – et cette qualité de vie est le résultat direct de partenariats comme celui-ci», a déclaré le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc.

Il faisait référence au Fonds pour le développement des collectivités du Canada, alimenté par la taxe fédérale sur l’essence. Il permet de soutenir 21 projets d’infrastructure dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, pour un total de 5 millions $.

«Chaque dollar investi profitera aux résidents de la région, qui pourront s’adonner à leurs activités préférées dans les installations intérieures et extérieures accueillantes et bien entretenues», a dit M. LeBlanc.

Saint-Antoine reçoit par exemple 213 000$ pour bâtir un nouvel édifice servant de vestiaire, de cantine et de lieu de rassemblement au site de la patinoire extérieure Fernand-Léger.

«Le financement annoncé aujourd’hui (vendredi) est très important pour moderniser les infrastructures, créer des emplois et assurer une prospérité à long terme», s’est réjoui le maire de la municipalité, Jean-Pierre Richard.

Le Club VTT de Memramcook obtient 322 000$ pour améliorer ses sentiers. La Marina du Lac Aldouane reçoit 295 000$ pour construire un brise-lame et améliorer un quai.

Appel aux projets

«On a encore de l’argent dans le fonds, a souligné le ministre des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Daniel Allain. Donc, les communautés ne doivent pas avoir peur de déposer des candidatures.»

Il a précisé que le gouvernement provincial a reçu 55 millions $ du gouvernement fédéral pour la période allant de 2021 à 2024 et que son équipe en a distribué environ 43 millions $. Elle devra dépenser 8 millions $ dans des casernes de pompiers. Il lui reste donc environ 4 millions $ à donner aux communautés.

«Avant 2020, c’était tout à la discrétion du ministre, rappelle M. Allain. On a rendu le programme public, transparent et ouvert. Les gens peuvent soumettre des candidatures. On a une équipe au ministère de la Gouvernance locale qui fait les évaluations des projets selon des critères.»

Cette équipe a accepté des demandes en donnant priorité à l’amélioration des infrastructures existantes; aux projets de loisirs à faible coût; aux projets bénéfiques à un secteur privé dynamisé, à des communautés dynamiques et viables ainsi qu’à l’environnement et aux projets soutenus par une collecte de fonds, notamment.

Les Municipalités reçoivent 80% des sommes du Fonds pour le développement des collectivités du Canada pour le Nouveau-Brunswick, en fonction de leur population. Les districts de services locaux (DSL), les commissions de services régionaux, les commissions des eaux et des eaux usées ainsi que les groupes communautaires ont droit au reste, après avoir soumis des candidatures pour des projets précis.