Tentative de meurtre dans le comté de Kent: l’accusé était armé d’une scie à chaîne

Trente-sept accusations, dont sept pour tentatives de meurtre, ont été portées contre un homme en lien avec une série d’incidents survenus cette semaine à Upper Rexton, dans le comté de Kent.

Lundi, vers 21h25, des agents des Détachements de Richibucto et d’Elsipogtog de la GRC se sont rendus sur les lieux d’un accident survenu à l’intersection de la route 116 et du chemin Big Cove.

D’après les preuves recueillies sur place, la police croit qu’un homme de 59 ans conduisant une camionnette aurait attaqué une passagère du véhicule, âgée de 34 ans. La femme a réussi à sortir de la camionnette, qui s’est ensuite immobilisée sur l’accotement. L’homme et la femme ont alors eu une altercation.

Peu après, la femme aurait fait signe de s’arrêter à un véhicule utilitaire sport (VUS) qui passait par là. Un homme était au volant. Une femme ainsi que quatre enfants entre 3 et 12 ans se trouvaient aussi à bord du VUS. La famille a fait monter la femme à bord du VUS. L’homme de 59 ans serait alors remonté dans sa camionnette et, avec celle-ci, aurait foncé sur le VUS à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il quitte la route et fasse des tonneaux.

En poursuivant l’enquête, la police a appris que la femme de 34 ans avait réussi à sortir du véhicule en premier et à se rendre à une entreprise située à proximité pour appeler la police.

Pendant que la famille tentait de sortir du VUS accidenté, l’homme de 59 ans se serait approché du véhicule avec une scie à chaîne. Le conducteur du VUS aurait réussi à désarmer l’homme et à le restreindre physiquement jusqu’à l’arrivée des policiers.

L’homme de 59 ans a été arrêté sur les lieux.

Les deux femmes, le conducteur du VUS et les quatre enfants ont été soignés à l’hôpital pour des blessures ne mettant pas leurs vies en danger. Tous ont reçu leur congé de l’hôpital depuis.

«Il s’agit d’un dossier complexe et d’incidents traumatisants pour les personnes impliquées, déclare le caporal Eric Friel du Détachement de Richibucto. Nous continuons d’enquêter afin de nous assurer de bien comprendre la séquence des événements et d’avoir toute l’information nécessaire pour appuyer le processus judiciaire. Nous apprécions la collaboration du public et nous demandons aux gens de s’abstenir de spéculer sur les circonstances ou de disséminer de l’information qui n’a pas encore été rendue publique, afin de ne pas nuire à l’enquête en cours et aux futures procédures judiciaires.»

Mardi, Michael Gordon Augustine, de la Première Nation d’Elsipogtog, a comparu en cour par téléphone, et a été accusé de tentative de meurtre. Vendredi, il a de nouveau comparu en cour provinciale à Moncton. Il est maintenant accusé de tentative de meurtre (7 chefs), agression armée (véhicule, 7 chefs), agression armée (scie à chaîne, 7 chefs), voies de fait causant des lésions corporelles (7 chefs), conduite dangereuse causant des lésions corporelles (7 chefs), séquestration et résistance à une arrestation.

Michael Gordon Augustine demeure en détention jusqu’à sa prochaine comparution en cour, le 4 août à 11 h.