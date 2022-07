Un adolescent d’Edmundston en vedette dans une émission scientifique

Maxim Michaud est un passionné de sciences. L’adolescent de 15 ans a eu l’occasion de présenter toute l’étendue de son talent lors de son passage à l’émission Les inventifs, diffusée sur la chaîne UnisTV.

Le concept de l’émission, animée par l’illusionniste Luc Langevin, est simple. Lors de chaque épisode, on fait découvrir au public une invention développée par de jeunes ingénieurs en herbe.

Le rôle de l’animateur est donc de présenter l’invention et surtout de la tester dans des conditions les plus loufoques les unes que les autres.

«C’est une émission jeunesse où l’on découvre les plaisirs de la science en s’amusant (…) On voit rarement à la télé ces jeunes qui s’intéressent à la science et qui créent ces choses. Ils ne sont jamais valorisés par rapport aux jeunes qui font du sport et remportent des médailles. Le but est de les faire rayonner pour qu’ils se sentent encouragés d’aller plus loin», a mentionné Luc Langevin.

Maxim Michaud a donc eu l’occasion de présenter son «Bras acadien», soit un bras robotisé qui est capable de jouer au populaire jeu tic-tac-toe.

Lors du tournage de l’émission, qui a eu lieu jeudi à Edmundston, son robot a eu notamment l’occasion de se mesurer à deux jeunes joueurs de tic-tac-toe.

Comme ç’a été le cas pour les autres inventions qu’il a eu la chance de découvrir, Luc Langevin dit avoir été impressionné par celle de Maxim.

«Cette invention, à l’âge qu’il l’a fait, on veut valoriser ça. Pour nous, télévisuellement, c’est intéressant. On sait que l’on peut en faire un topo qui va rassembler la famille autour de la télé, où l’on va s’amuser en apprenant quelque chose et qui va valoriser notre jeune relève scientifique au Canada.»

Pour ce qui est du principal intéressé, il est somme toute demeuré bien humble en parlant de son expérience à une émission de télévision qui sera diffusée un peu partout au pays.

«Je trouve que c’est une bonne idée d’avoir fait une émission qui va voir des inventeurs comme moi qui ont fait une invention qui peut servir à plein de choses. Ç’a été une belle expérience d’avoir pu présenter mon robot», a raconté Maxim Michaud.

Un moment du tournage de l’épisode de l’émission Les inventifs mettant en vedette Maxim Michaud, d’Edmundston, et l’illusionniste Luc Langevin (à droite). – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien

L’adolescent a expliqué que c’est par l’entremise du programme des Labos créatifs qu’il a entrepris la construction de son bras robotisé.

«C’est le président de Labos créatifs qui m’a donné des pièces. Il m’a dit de bâtir quelque chose qui serait présenté à un événement.»

Il était toutefois loin de se douter qu’il allait être la vedette d’un épisode d’une émission de télévision.

«C’est encore quelqu’un chez les Labos créatifs qui m’a inscrit et j’ai été choisi. J’étais surpris quand je l’ai appris.»

À l’origine, le jeune inventeur souhaitait créer un robot capable de jouer aux échecs. Il a toutefois décidé de commencer par un jeu semblable, mais plus simple.

«J’ai un concept qui est semblable, dans le sens où tu as des pièces et une planche de jeu. Le bras va chercher les pièces et joue le jeu.»

Pour l’instant, le «Bras acadien» est contrôlé par une télécommande. Maxim Michaud souhaite que l’appareil soit éventuellement en mesure de jouer par lui-même. Selon l’adoplescent, ce serait un pas de plus vers son objectif ultime, soit qu’il soit capable de jouer aux échecs contre lui.

«J’aimerais qu’il soit à peu près à mon niveau pour que je puisse jouer de vraies parties contre lui.»

En plus de son passage à l’émission «Les inventifs», la passion de Maxim Michaud pour les sciences lui a également permis d’être choisi, l’an dernier, pour faire partie du camp de formation des astronautes juniors organisé par l’Agence spatiale canadienne.

On ne se surprend donc pas d’apprendre que l’adolescent souhaite poursuivre une carrière dans le monde scientifique, plus précisément dans le domaine spatial.