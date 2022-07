35 millions $ pour moderniser le Pays de la Sagouine

Plus de 43 millions $ sont investis afin d’améliorer la viabilité à long terme de deux attractions culturelles emblématiques de la province.

Des représentants des gouvernements provincial et fédéral se sont joints à la romancière Antonine Maillet pour en faire l’annonce lors des célébrations du 30e anniversaire du populaire site culturel acadien, le Pays de la Sagouine, samedi matin.

Le gouvernement provincial investit plus de 14 millions $ dans le projet de modernisation du Pays de la Sagouine, tandis que le gouvernement fédéral investit plus de 21 millions $.

L’aide financière accordée au Pays de la Sagouine servira à la construction d’un nouveau pont piétonnier vers l’Île-aux-Puces et de récents aménagements sur le continent, notamment des bâtiments, un sentier polyvalent avec une expérience multimédia en soirée, une promenade panoramique avec des belvédères et une terrasse avec des kiosques.

«L’histoire de la Sagouine, reproduite au Pays de la Sagouine, est au cœur de l’identité et de la culture acadiennes. Cet anniversaire important est l’occasion toute indiquée pour annoncer un investissement dans l’infrastructure afin d’assurer la viabilité à long terme de cette attraction», a déclaré le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

«Le Pays de la Sagouine est un phare de la culture acadienne depuis maintenant 30 ans. Les personnages qui ont vu le jour dans l’esprit d’Antonine Maillet, une des plus grandes ambassadrices que l’Acadie a connues, continuent d’émerveiller les gens qui viennent de partout au monde pour faire l’expérience de l’Acadie de nos ancêtres» a de son côté affirmé le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic Le Blanc.

«Les travaux annoncés aujourd’hui (samedi) vont durer trois ans, a dit la présidente du conseil d’administration du Pays de la Sagouine, May Maillet. Le lieu s’en trouvera transformé et nos visiteurs pourront profiter de cette valeur ajoutée. La beauté des œuvres d’Antonine Maillet rayonnera d’autant plus. Notre mandat consiste à promouvoir la Sagouine, ainsi que tout un peuple et sa culture, ici et à l’étranger. Nous sommes investis d’une importante mission et nous souhaitons faire de notre mieux pour la remplir. »

Une somme de 8 millions $ a également été annoncée pour réaliser la phase de planification du projet du Musée du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement provincial fournit 4,6 millions $ et le gouvernement fédéral fournit 3,8 millions $.

Le projet de planification du musée comprendra la conception architecturale, l’ingénierie et d’autres détails concernant l’établissement des coûts, ce qui permettra au projet de passer à la phase des travaux de construction.