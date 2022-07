Glyphosate: une note de «F» pour le gouvernement Higgs

L’organisme Stop Spraying in New Brunswick, qui milite pour l’interdiction de l’épandage de glyphosate, déplore une fois de plus le manque d’action de la part du gouvernement dans ce dossier. Il a donné la note «F» au gouvernement progressiste-conservateur dans son rapport annuel.

La présidente de l’organisme, Caroline Lubbe-D’Arcy, affirme qu’aucun effort concret n’a eu lieu pendant cette session législative pour interdire l’épandage de glyphosate.

Son groupe a également donné une note de D+ aux libéraux, et de B+ au Parti vert.

Le glyphosate, dont l’utilisation controversée est permise par Santé Canada, a été étudié par un comité de députés l’an dernier, ce qui a mené à la rédaction d’un rapport contenant des recommandations pour l’Assemblée législative.

Le Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement a remis son rapport le 2 novembre.

On n’y recommandait pas l’interdiction de l’épandage de glyphosate comme le souhaite SSNB, mais certaines des recommandations étaient tout de même «un pas dans la bonne direction», selon Mme Lubbe-D’Arcy, qui a également comparu comme témoin au comité.

«Jusqu’à maintenant, nous n’avons vu aucune mise en place des recommandations. Même si les recommandations du comité n’étaient qu’un pas dans la bonne direction, nous nous attendions à des progrès plus rapides», dit Caroline Lubbe-D’Arcy.

Elle affirme que tous les partis politiques ont promis d’interdire ou de réduire l’épandage de glyphosate sur les terres de la couronne lors de la campagne électorale de 2020, à l’exception des progressistes-conservateurs.

Toutefois, les libéraux n’ont pas pris d’engagement clair sur la question depuis l’élection.

«À la lumière de ces promesses électorales et du rapport du comité permanent du 2 novembre, sur un enjeu qui est clairement important pour beaucoup de gens au N.-B., il est décevant de voir qu’il n’y a pas eu beaucoup d’interventions par des partis élus, à l’exception du Parti vert».

Dans le rapport, le comité de députés recommandait l’agrandissement des marges de retrait entre les zones d’épandage et les cours d’eau, les terres humides et les habitations.

Certaines des recommandations comprenaient des échéanciers spécifiques.

L’une d’entre elles prévoyait la création d’un tableau de bord en ligne pour informer le public de l’utilisation des forêts de la couronne, y compris de l’épandage de glyphosate – et ce, dans les six mois suivant le dépôt du rapport en novembre 2021.

L’Acadie Nouvelle a demandé une mise à jour de la réalisation de ces recommandations au ministère des Ressources naturelles. Notre demande a été envoyée au ministère de l’Environnement et des Changements climatiques.

«Ces recommandations sont complexes. Certains éléments sont en cours, tandis que d’autres sont encore à l’étude pour en comprendre les impacts. Nous répondrons au Comité permanent dans les mois à venir», a répondu Vicky Lutes, porte-parole du ministère.