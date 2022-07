La vague de chaleur pourrait se prolonger jusqu’à lundi

Prévue pour se terminer dimanche, la vague de chaleur qui balaie le Nouveau-Brunswick depuis mercredi pourrait se prolonger jusqu’à lundi.

C’est ce que maintient Environnement Canada dans une alerte de chaleur en vigueur pour presque toute la province émise samedi après-midi.

L’agence fédérale prévoit du temps chaud et humide avec des températures pouvant atteindre 33 degrés Celcius dimanche et possiblement lundi. L’indice humidex pourrait atteindre 41.

Cet avertissement est en vigueur pour tout le Nouveau-Brunswick, sauf le nord-ouest et les régions situées près de la côte de Fundy.

«En raison des températures très élevées et du taux d’humidité élevé, l’indice humidex sera très élevé samedi et dimanche. Ces conditions pourraient persister jusqu’à lundi à certains endroits», fait savoir Environnement Canada, qui précise que les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

«Vérifiez l’état des personnes âgées de votre famille, vos amis et voisins. Assurez-vous qu’ils sont au frais et boivent de l’eau.»