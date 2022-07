Algues bleues: Moncton poursuit ses efforts de protection

La Ville de Moncton poursuit ses efforts afin de trouver des solutions pouvant protéger son réseau d’eau potable contre d’éventuelles éclosions d’algues bleu-vert toxiques.

Certaines espèces de cyanobactéries capables de produire des toxines inquiètent particulièrement puisque des éclosions surviennent parfois dans des lacs où des municipalités puisent leur eau potable.

Le Grand Moncton en a fait l’expérience en 2017 alors qu’une éclosion est survenue dans le bassin versant de Turtle Creek, la source d’eau potable de Moncton, Dieppe et Riverview.

«Ce n’était pas une éclosion qui a produit beaucoup de toxines, mais les espèces identifiées étaient capables de le faire, explique Nicole Taylor, directrice Eau et eaux usées à la Ville de Moncton. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas arriver si les conditions étaient un peu différentes.»

Depuis, de nombreuses éclosions d’algues bleu-vert ont été signalées dans la région.

Le 24 juin, Moncton a notamment émis un avis afin d’aviser les citoyens que le lac au parc naturel d’Irishtown est fermé à tout usage récréatif en raison d’une éclosion. Des analyses d’eau ont permis de déceler une forte concentration de toxines dans le lac.

Les algues bleu-vert, qu’on appelle cyanobactéries, prolifèrent lorsqu’elles ont accès à une abondance de nourriture et s’agglutinent pour former des «fleurs» dans des eaux chaudes, peu profondes et où il y a peu de courant.

Les nutriments proviennent surtout de produits chimiques – engrais, pesticides et herbicides – utilisés en agriculture et en foresterie. Ceux-ci se retrouvent ensuite dans les lacs et les rivières à cause de ruissellement causés par des épisodes de fortes pluies.

Un plan en deux étapes

Depuis l’éclosion de 2017, la Ville de Moncton a développé un plan en deux étapes afin de moderniser son usine de traitement d’eau potable.

Le premier volet a été complété l’été dernier grâce à l’installation d’un nouveau système de clarificateurs d’eau. Celui-ci permet notamment d’éviter que des cyanobactéries ne viennent causer des blocages dans le système de filtration.

La deuxième phase du projet, qui a obtenu un financement de 22 millions $ en février 2021, s’échelonne sur trois ans et vise à trouver un système de traitement des eaux capables d’éliminer les toxines produites par les algues bleu-vert.

«À Moncton, nous avons un système de traitement très conventionnel parce que notre eau était de très bonne qualité avant d’avoir des problèmes de cyanobactéries», relate Mme Taylor.

Construite en 2000, l’usine avait été conçue en fonction des indicateurs de la qualité de l’eau des 20 années précédentes.

Aujourd’hui, les risques posés par les cyanobactéries font en sorte que le statu quo n’est plus possible.

«L’usine peut traiter un peu de toxine, ce n’est pas rien, tant que la situation ne devient pas hors de contrôle, ajoute Nicole Taylor. Si jamais une grosse éclosion capable de produire beaucoup de toxine survient, on n’est certainement pas à l’aise avec le système en place.»

La Ville de Moncton travaille sur la phase deux depuis un an. Grâce à l’expertise d’un consultant et d’universitaires, un important travail de recherche est en cours afin d’identifier les technologies qui pourraient protéger l’eau potable de la municipalité contre les toxines des algues bleu-vert.

Mme Taylor espère qu’on pourra ainsi identifier un procédé adapté aux réalités de la région.

«En Amérique du Nord, il y a beaucoup d’usines qui ont des traitements très avancés parce que leur eau brute est loin d’être aussi bonne que la nôtre», explique-t-elle.

Par exemple, Nicole Taylor dit avoir travaillé dans une usine d’une municipalité ontarienne dotée d’un système de traitement très sophistiqué à l’ozone, au peroxone et aux rayons ultraviolets. Bien que ces technologies permettent d’éliminer les toxines de cyanobactéries, elles sont très dispendieuses à installer et faire fonctionner, notamment puisqu’elles consomment beaucoup d’énergie.