De nouveaux records dans le cadre d’une vague de chaleur qui s’étire

La vague de chaleur qui frappe l’ensemble du Nouveau-Brunswick s’est poursuivie de plus belle dimanche, alors qu’Environnement Canada s’attendait à des températures pouvant atteindre 34°C dans plusieurs régions de la province.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décrété une alerte de chaleur élevée de niveau 2 en vigueur dimanche et lundi dans les régions de Fredericton et du comté de York, à Oromocto et le comté de Sunbury, à Grand Lac et le comté de Queens, à St. Stephen et dans le nord du comté de Charlotte et à Sussex et la vallée de Kennebecasis.

Lorsqu’un avertissement de chaleur élevée (niveau 2) est émis, la population court un risque plus élevé de stress lié à la chaleur et de coup de chaleur, indique le Bureau du médecin-hygiéniste en chef dans une publication sur le web.

Le mercure devrait grimper jusqu’à 34°C dimanche et jusqu’à 30°C lundi à ces endroits, selon les prévisions émises par Environnement Canada.

Qui plus est, des orages parfois forts étaient également prévus dimanche et lundi dans l’ensemble de ces régions.

L’agence fédérale a aussi émis un avertissement de chaleur qui touche la région Chaleur, Fredericton et le sud du comté de York, Moncton et le sud-est du Nouveau-Brunswick et la Péninsule acadienne.

La région de Saint-Jean sera la seule qui sera épargnée par cette vague de chaleur, alors que le mercure ne devrait pas dépasser 23°C dimanche et lundi.

Toujours selon Environnement Canada, un retour à des températures plus confortables est à prévoir au Nouveau-Brunswick à partir de lundi soir. Cette baisse des températures sera encore plus prononcée à partir de jeudi, alors que le mercure devrait afficher environ 10°C de moins par rapport aux températures enregistrées lors des journées de dimanche et lundi.

Sans grande surprise, des records de chaleur ont été enregistrés samedi dans certaines régions de la province.

Un maximum quotidien record a ainsi été enregistré dans la région du parc Fundy, où le mercure a atteint 29,9°C. L’ancien record de 28,7°C avait été établi en 2018.

Un record a aussi été fracassé dans la région de l’Île de Grand Manan, alors que le mercure affichait 29,2°C samedi après-midi. Un record de chaleur avait également été établi à cet endroit vendredi après-midi.