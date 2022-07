Aux côtés des dernières baleines noires

Tourné en partie dans le Golfe du Saint-Laurent, le documentaire Last of the Right Whales plonge le spectateur au plus près des baleines noires de l’Atlantique Nord et leur fait rencontrer celles et ceux qui travaillent à assurer la survie d’une espèce gravement menacée d’extinction.

«Les baleines noires de l’Atlantique Nord meurent plus rapidement que leur capacité de reproduction. Aujourd’hui, le changement climatique les oblige à se déplacer vers le Nord pour trouver de la nourriture, un itinéraire qui les confronte à des bateaux et à de l’équipement de pêche mortels.» Tel est le décor planté par le synopsis du film réalisé par la cinéaste torontoise, Nadine Pequeneza.

Son film donne la parole à divers acteurs engagés dans la protection de l’espèce, qui unissent leurs efforts pour trouver des solutions. Apparaissent à l’écran la biologiste néo-brunswickoise Moira Brown, directrice scientifique du Canadian Whale Institute, le crabier acadien Martin Noël, le photographe animalier Nick Hawkins, le seul à détenir l’autorisation de filmer les baleines sous l’eau, ou encore l’océanographe Dr. Kimberley Davies, de la University of New Brunswick, qui étudient leur changement d’habitat.

Le documentaire suit la migration de 1600 kilomètres des baleines, depuis leurs aires de mise bas le long des côtes de la Floride, jusqu’à leur nouvelle aire d’alimentation dans le Golfe du Saint-Laurent.

L’espèce continue d’être en déclin. En juillet 2020, l’Union internationale pour la conservation de la nature a fait passer son statut d’«en voie de disparition» à «en danger critique d’extinction». L’automne dernier, le North Atlantic Right Whale Consortium évaluait leur nombre à 336, contre 366 l’année précédente.

Au fil du métrage de 90 minutes, les séquences tragiques des baleines empêtrées par des cordages et des cadavres échoués sur la côte succèdent à de superbes plans des cétacés filmés dans la Baie de Fundy, au large de la Péninsule acadienne et du Massachussetts, sous l’eau, comme depuis les airs.

Nadine Pequeneza espère que la force des images permettront d’attirer l’attention sur la gravité de la situation. «Les baleines noires sont des créatures magnifiques et fascinantes; il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas à leur sujet», souligne-t-elle.

«La baleine noire de l’Atlantique Nord a survécu deux fois à la menace d’extinction avec notre aide lorsque nous avons interdit la chasse à la baleine dans les années 1930 et plus récemment lorsque nous avons déplacé les voies de navigation, ralenti le trafic maritime et fermé des zones de pêches. Maintenant, avec une planète qui se réchauffe rapidement et des schémas de migration changeants menaçant leur survie, nous avons une troisième chance de sauver cette grande baleine de l’extinction.»

Le tournage aura nécessité l’obtention de multiples approbations des gouvernements canadien et américain. Filmer de telles créatures s’est révélé être tâche des plus ardues: impossible de sortir en cas de mer agitée, impossible de s’approcher trop près des mammifères.

L’équipe a notamment retracé le périple d’une baleine noire femelle empêtrée, nommée Snow Cone, qui traîne derrière des engins de pêche depuis des mois. Après avoir perdu son nouveau-né en 2020 après une collision avec un navire, le cétacé est parvenu à migrer jusqu’aux eaux chaudes de la Géorgie où elle a accouché en décembre. Les sauveteurs espèrent que la baleine pourra bientôt être libérée des derniers cordages, mais la présence de son petit rend la tâche trop risquée pour le moment.

Le film produit par HitPlay Productions nous laisse sur une note d’espoir quant à la survie de la plus menacée des grandes baleines: 18 baleineaux ont vu le jour en 2021, le nombre le plus élevé depuis 2013. Actuellement présenté en salle en version originale anglaise avec sous-titres français à l’occasion d’une tournée de projections, il sera également diffusé par la CBC cet automne.