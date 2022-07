Baisse du taux d’endettement d’Énergie NB

Énergie NB a remis à l’Assemblée législative de la province les résultats de son exercice financier 2021 – 2022 un peu avant le licenciement de son PDG, Keith Cronkhite. Or, ces chiffres sont bons, comparés à ceux des dix années précédentes.

L’ancien PDG d’Énergie NB, Keith Cronkhite, a pris ses fonctions en avril 2020 après un processus d’embauche lancé à l’été 2019, qui a mis en concurrence 50 candidats. Moins de deux ans plus tard, son conseil d’administration (CA) a décidé de le licencier, sous prétexte de transformer la société de la Couronne afin de réduire sa dette.

M. Cronkhite a pourtant remis un rapport financier relativement bon le 16 juin, moins d’un mois avant de devoir quitter son poste.

Les ventes d’Énergie NB se sont élevées à 2,2 milliards $ en 2021 – 2022. Ce chiffre d’affaires est le plus élevé depuis l’exercice 2011 – 2012. Il est aussi en augmentation de 20% par rapport à celui de 2020 – 2021.

Après soustraction des charges notamment, comme l’achat de combustibles, le bénéfice net de la société de la Couronne s’est élevé à 80 millions $. L’entreprise a subi des pertes les deux années précédentes. Elle a aussi eu seulement deux bénéfices nets supérieurs en 10 ans: 100 millions $ en 2014 – 2015 et 173 millions $ en 2011 – 2012.

Augmentation de la dette

La dette nette d’Énergie NB a augmenté de 9 millions $ en 2021 – 2022, passant à 4,9$ milliards $ au 31 mars. Elle dépasse de 134 millions $ l’objectif fixé pour cet exercice dans le plan décennal de la compagnie, préparé en 2019.

Le pourcentage de la dette de la société de la Couronne dans sa structure de capital est toutefois descendu à 87% en 2021 – 2022. Ce taux est au plus bas depuis l’exercice 2011 – 2012, à partir duquel il a oscillé entre 91% et 96%. L’entreprise doit atteindre un taux de 80% d’ici 2027.

Ces résultats relativement bons étonnent le député libéral, René Legacy. Au début du mois de juillet, il s’est demandé si l’annonce-surprise du licenciement du PDG d’Énergie NB, Keith Cronkhite, était une précaution avant la révélation d’un mauvais rapport de la société de la Couronne pour le quatrième trimestre 2021 – 2022.

Divergences d’opinions

«Dans le temps, j’avais deux hypothèses: des résultats financiers pas très bons et une divergence importante par rapport à la stratégie d’Énergie NB entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et M. Cronkhite, dit-il. Je présage que le gouvernement veut prendre une grosse décision et a décidé d’enlever un obstacle.»

Le porte-parole en matière de Ressources naturelles et de Développement de l’énergie du Parti libéral s’interroge toutefois sur l’emploi d’une firme de consultants par la société de la Couronne pour obtenir un examen stratégique.

«Qui enlève un PDG avant de savoir quelle est la direction à prendre?, s’étonne-t-il. Qui enlève son PDG en disant qu’il ne pense pas que c’est la personne pour livrer la marchandise, lorsqu’on ne sait pas ce qu’est la marchandise? Il y a un non-sens là.»

M. Legacy pointe aussi le peu de commentaires du ministre du Développement de l’énergie, Mike Holland, et du premier ministre, Blaine Higgs, à propos du licenciement de M. Cronkhite. Ceux-ci affirment avoir seulement accepté une recommandation du CA d’Énergie NB.

Augmentation des prix

M. Higgs a néanmoins fait part de sa crainte d’une augmentation possible des prix de l’électricité et de ses lourdes conséquences sur les Néo-Brunswickois le 12 juillet au Telegraph Journal. Il a dit souhaiter un plan de dix ans pour les annoncer clairement et les atténuer.

Par ailleurs, le président du CA d’Énergie NB, Charles Firlotte, a expliqué le changement à la tête de la société de la Couronne par la volonté de la voir plus centrée sur le client, plus efficace et plus commerciale. Il souhaite aussi la voir moins endettée.

Pour ça, M. Firlotte a préconisé une augmentation de capital grâce à laquelle une entreprise renforce ses fonds devenus insuffisants. Il a évoqué un potentiel appel à des investisseurs privés, qui deviendraient actionnaires d’Énergie NB.