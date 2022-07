Campbellton: 1,8 million $ pour les eaux et les égouts

Des représentants des gouvernements provincial, fédéral et municipal ont annoncé un investissement de plus de 1,8 million $ dans un projet de modernisation des infrastructures d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées le long des rues Adam et Dufferin, à Campbellton.

Le financement servira à remplacer plus de 300 mètres de vieilles conduites principales et 120 mètres de conduits sanitaires, ainsi qu’à la mise en place d’un nouvel égout pluvial de 370 mètres. Les routes, bordures de routes et trottoirs abîmés seront reconstruits à la fin des travaux.

Le gouvernement provincial investit 613 728$ dans le projet, le gouvernement fédéral fournit 736 547$, et la Ville de Campbellton investit 491 093$.

«C’est une grande joie de participer à l’annonce de cette bonne nouvelle ce matin (lundi)», a affirmé le maire de Campbellton, Ian Comeau.

«Ce projet représente certainement un engagement fort de ces gouvernements envers notre communauté en lui garantissant l’accès à de l’eau potable et un traitement adéquat des eaux usées. Cet investissement est un autre très bon exemple de ce que nous pouvons accomplir pour nos collectivités lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent.»