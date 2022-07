Décès à l’hôpital de Fredericton: les aînés font part de leurs inquiétudes

L’Association francophone des aînés du N.-B. n’allait pas rester muette suite au décès tragique d’un homme âgé à l’urgence de l’hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton. Le président, Marcel Larocque, a rappelé que les délais d’attente et la qualité des soins prodigués aux aînés, qu’ils soient à l’hôpital ou dans les foyers, demeurent une question irrésolue.

L’Acadie Nouvelle a demandé à M. Larocque si l’AFANB avait récolté des réactions suite à sa récente sortie, vendredi.

«Notre comité d’action de bienveillance a reçu plusieurs messages.» Il s’est empressé d’ajouter: «les gens réagissent, mais leurs parents aînés disent qu’ils ne devraient pas parler. Ils craignent des représailles».

Il y a deux semaines, la réaction du gouvernement devant la crise en santé fut pour le moins spectaculaire. Que vont donner les plus récents changements à la direction des régies de santé?

M. Laroque indique à ce sujet avoir rencontré il y a trois semaines les deux nouveaux fiduciaires, Gérard Richard et Suzanne Johnston.

«On (l’AFANB) les a rencontrés. On a eu un bel accueil, une bonne discussion et beaucoup d’ouverture». Dans le fil des discussions, un mot a été touché, entre autres, sur les moyens de permettre aux aînés de rester plus longtemps à la maison pour libérer des lits d’hôpitaux.

Cependant, M. Larocque ne croit pas utile de commander de nouvelles études. Les problèmes qui ont abouti à la crise en santé sont doubles et bien connus: le manque de personnel et les conditions de travail. La pandémie a amplifié ces problèmes et les a mis en lumière. «Aujourd’hui on n’a plus de marge de manœuvre.»

Et pour M. Larocque, la solution n’est guère compliquée: embaucher!

Le manque de personnel est si sérieux que M. Larocque voit nos deux régies se faire compétition pour attirer des professionnels. De même pour les provinces, entre elles.

«Tout le monde est sous pression et certains font tout pour rendre les emplois disponibles plus attrayants.»

Dans les foyers de soins, le problème de main-d’œuvre affecte surtout les grands établissements. Dans les plus petites résidences, les employés fonctionnent comme une famille, mais lorsqu’un foyer compte plus de vingt lits, constate M. Larocque, le manque de personnel affecte davantage le service offert aux résidents.

Il soutient d’autre part qu’une idée simple et facile d’application permettrait d’améliorer la qualité de vie en foyers de soins: créer des comités de famille. Ces derniers auraient pour tâche de communiquer avec les foyers de soins en cas de difficulté.

Sauf que le président de l’AFANB déplore un problème d’attitude chez les gestionnaires de foyers de soins.

«Certains accueillent les demandes comme une insulte ou une attaque», constate-t-il.

Il cite en exemple la canicule actuelle: les foyers n’ayant pas toujours de systèmes de climatisation, les résidents demandent des ventilateurs et les responsables répondent: «Là, ils (les aînés) se lamentent de la chaleur, et l’hiver ils se lamentent du froid!» C’est alors la fin de la discussion.

La Coalition de la santé au N.-B. critique les actions du gouvernement en matière de santé

La Coalition du N.-B. sur la santé ne croit pas que les récentes nominations à la tête des régies Horizon et Vitalité soient la meilleure façon de solutionner la crise actuelle. Bernadette Landry, présidente de la Coalition, est d’avis que «les bureaucrates ne sont pas toujours les mieux placés pour régler les problèmes.»

Mme Landry soutient qu’à l’heure actuelle «les travailleurs de la santé sont les personnes qui connaissent le mieux les problèmes du système.» Selon elle, la quête de solutions pour remédier à la crise actuelle doit les impliquer.»

D’autre part, le problème majeur du système de santé tient avant tout au manque de personnel.

«On manque de médecins, d’infirmières, de physiothérapeutes et de préposés aux soins. C’est le plus important à régler.» soutient-elle.

M. Higgs parle de problème d’efficacité, «mais il ne met pas assez d’accent sur le problème de main-d’œuvre.»

Mme Landry demande aussi que les deux régies soient reconstituées aussi tôt que possible.

«On veut que les deux régies soient rétablies et que tous les membres soient élus, non la moitié. En ce moment le gouvernement s’en mêle, et il s’en mêle un peu trop.» ajoute-elle, en référant aux récentes nominations.

«C’est un gouvernement très rusé, qui annonce les décisions quand tout est décidé.»

Mme Landry déplore en outre le penchant du gouvernement pour la privatisation.

«Le gouvernement fait entrer le privé par la porte arrière», explique-t-elle, en référant par exemple aux consultations virtuelles. «Les consultations virtuelles, ce n’est pas le public qui gère ça: c’est une perte de contrôle pour la population parce que le privé lui, n’a pas de compte à rendre.»

Quand à une possible fusion des deux régies, Mme Landry dit sans hésiter: «C’est ce qu’on craint. «Pour le premier ministre Higgs, deux régies de santé, c’est un dédoublement de service. Ça ne veut pas dire qu’il va le faire (fusionner les régies). On est inquiets; mais on ne peut pas réagir aussi longtemps qu’il ne l’aura pas annoncé.»