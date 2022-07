Fermeture du service de pédiatrie à Edmundston: une situation stressante pour une famille

Leeza Thibault donnera naissance à son premier enfant prochainement. Elle devra toutefois se préparer à vivre ce moment inoubliable dans un environnement qui risque d’être tout sauf familier.

Mme Thibault est l’une de ces futures mamans qui pourraient subir les conséquences de l’arrêt temporaire des services de pédiatrie – qui ont, par la même occasion, un impact sur les services d’obstétrique – à l’Hôpital régional d’Edmundston.

L’accouchement de la jeune femme doit avoir lieu le 2 août, soit en plein dans la période de 10 jours de l’arrêt des services, du 25 juillet au 5 août.

Elle reconnaît que la situation qu’elle et son conjoint vivent actuellement est loin d’être facile.

«C’est déjà tout nouveau de mettre son premier enfant au monde, mais de se faire dire qu’il faut soit aller à Rivière-du-Loup ou à Waterville, ce n’est pas évident. J’ai eu beaucoup de stress et d’inquiétude et je me posais mille et une questions», raconte Leeza Thibault.

La future maman, qui habite à Grand-Sault, avoue qu’elle n’a pas toujours été à l’aise d’aller jusqu’à Edmundston pour assister aux rendez-vous liés à sa grossesse.

«Je commençais juste à être plus à l’aise avec l’hôpital d’Edmundston et là, on se fait pousser quelque part d’autre. Ce n’est pas facile.»

Celle qui aurait déjà dû faire près de 45 minutes de route pour accoucher à Edmundston devra vraisemblablement allonger son périple de quelques kilomètres, en plus de s’exposer aux autres désagréments qui accompagnent ce genre de situation.

«Je ne veux pas être prise à accoucher dans mon auto. Ce n’est jamais pareil d’une mère à l’autre. Des fois, ça va vite.»

«Je n’ai pas aimé lire que l’on accouchait juste les cas urgents, car tous les accouchements peuvent être urgents. Tu ne sais pas ce qui peut arriver.»

S’il choisit l’Hôpital du Haut de la Vallée, situé à Waterville (à environ 10 minutes de Woodstock), le couple devra faire au moins une heure de route et devra sans doute s’attendre à recevoir un service en anglais.

Sinon, Leeza Thibault et son conjoint devront se rendre à Rivière-du-Loup qui est à environ 180 kilomètres de Grand-Sault. On parle donc d’un voyage d’environ deux heures.

«Dans ma tête, aller à Rivière-du-Loup, dans une autre province, ça ne fonctionnait pas. On m’a aussi suggéré Waterville, mais je ne savais même pas où était Waterville.»

«J’étais tellement mêlée en sortant de ma rencontre avec mon docteur que je n’avais vraiment plus le goût d’accoucher cette semaine-là, mais je n’aurai peut-être pas le choix.»

Évidemment, cette situation est venue chambouler les préparatifs.

«Pendant quelques jours, ma tête ne s’arrêtait plus. J’étais inquiète, car je ne savais pas grand-chose. J’ai essayé de m’informer auprès de certaines mamans qui ont accouché à Waterville. J’ai eu de bons commentaires qui m’ont rassuré. Je suis un peu plus confortable avec ça, mais ce n’est quand même pas correct de se faire chambouler d’un hôpital à l’autre, surtout vers la fin comme ça, parce que l’on est fatigué et stressé.»

«Il y a plein de petites choses auxquelles on pense qui n’auraient pas été nécessaires si on avait pu accoucher à Edmundston.»

Afin d’être fin prêt à toute éventualité, le couple a déjà rassemblé tout ce qu’il faut pour ne pas être pris au dépourvu, surtout dans le contexte actuel.

«Tout est « paqueté » dans l’auto, le siège pour bébé est là. C’est plus nous, mentalement, qui devons nous préparer pour des choses comme se faire servir en anglais et essayer de se faire comprendre. À part ça, il n’y a pas grand-chose que l’on peut faire (…) On se croise les doigts et on espère pour le mieux.»

«On en parle chaque jour.»

D’autres femmes ont eu plus de chance et ont pu mettre leur enfant au monde avant l’arrêt temporaire du service.

C’est le cas de Josée Thibodeau qui a donné naissance à son enfant dans la nuit de lundi. Celle qui s’estime chanceuse d’avoir pu accoucher à Edmundston avoue qu’elle a été stressée que cette option ne se concrétise pas.

«J’ai accouché à 3h59. Passé 7h, ils auraient dû me transférer à Rivière-du-Loup. On se compte très chanceux.»

Par ailleurs, il y a toujours la possibilité que Leeza Thibault fasse preuve d’autant de veine et que son petit bébé ne se pointe le bout du nez que quelques jours après la date prévue de l’accouchement. Celui-ci pourrait alors avoir lieu à Edmundston, à condition que la suspension des services de pédiatrie ne se prolonge pas plus longtemps.