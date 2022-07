Le Titan jouera à Bathurst cet hiver

L’incertitude continue de planer concernant le futur de l’équipe de hockey du Titan à Bathurst. Dans un communiqué transmis aux médias lundi matin, l’homme d’affaires qui tente de se porter acquéreur de la formation, Steve Leal, affirme toutefois que s’il devient actionnaire majoritaire du Titan, l’équipe évoluera à Bathurst cet hiver.

«Le nouveau propriétaire majoritaire potentiel du Titan d’Acadie-Bathurst, Steve Leal, président et chef de la direction de Réseau Fix Monde, confirme que l’équipe va demeurer sur place pour la saison de son 25e anniversaire, si une entente est conclue», peut-on lire.

M. Leal a ajouté qu’il n’avait pas de «plans immédiats pour déplacer l’équipe».

«Nous sommes engagés à garder l’équipe dans la communauté dans un avenir prévisible, a déclaré M. Leal. Il n’y a aucun plan pour retirer le hockey d’Acadie-Bathurst.»

Au printemps, les médias ont rapporté que l’homme d’affaires de la région de Montréal tentait de devenir actionnaire majoritaire de l’équipe. Certains journalistes ont indiqué que si M. Leal devenait propriétaire du Titan, il déménagerait l’équipe sur la Rive-Sud de la métropole québécoise, dans une ville qui bénéficierait des infrastructures nécessaires pour accueillir une équipe de la LHJMQ.

Le dossier semble au point mort depuis, l’homme d’affaires laissant entendre dans son communiqué de presse que le Titan demeure la propriété d’un groupe d’actionnaires néo-brunswickois et acadiens.

M. Leal soutient qu’un examen «stratégique de l’équipe et de ses opérations est en cours». «Bathurst mérite du hockey de qualité et une équipe que les partisans peuvent soutenir. Nous sommes dédiés à la construction d’une fondation plus solide pour le hockey dans la communauté ».

Ancien joueur de hockey compétitif qui est passionné par ce sport, M. Leal dit ne pas prendre un éventuel rôle de propriétaire à la légère.

«Ce serait un honneur de faire partie de l’équipe du Titan d’Acadie-Bathurst et je reconnais l’importance du programme pour la région de la Baie des Chaleurs et de la Péninsule acadienne», a-t-il déclaré.

«Je m’engage également à faire de (son entreprise) Fix Auto un commanditaire principal pour les cinq prochaines saisons et j’encourage tout le monde à se joindre à nous pour soutenir l’équipe par le biais de commandites ainsi qu’en assistant aux matchs.»

M. Leal est le propriétaire majoritaire, président et chef de la direction de Réseau Fix Monde. Établi à Blainville, près de Montréal, Réseau Fix est un chef de file dans le secteur des services du marché secondaire de l’automobile, composé de plusieurs marques, dont Fix Auto, NOVUS Vitres, Carrossier ProColor, Service auto Speedy et SRP.