COVID-19: vaccination pour les tout petits à partir de la semaine prochaine

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ouvrira l’accès à la vaccination aux enfants âgés de six mois à cinq ans la semaine prochaine. Il souligne que la COVID-19 circule beaucoup en ce moment. La vaccination stagne cependant depuis plusieurs semaines dans la province.

Faute d’idées pour promouvoir davantage la vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ouvre son accès à davantage de personnes.

«On a ouvert l’éligibilité à la deuxième dose de rappel à ceux qui ont moins de 50 ans, rappelle le médecin-hygiéniste en chef adjoint par intérim, Yves Léger, en référence au 12 juillet. On va ouvrir aussi l’accès à la vaccination aux enfants âgés de six mois à 5 ans à compter de la semaine prochaine.»

Le 12 juillet, Santé Canada a annoncé avoir autorisé cette mesure de prévention grâce à l’homologation du vaccin SpikeVax de Moderna. Les Néo-Brunswickois peuvent déjà prendre rendez-vous afin d’obtenir une première dose de ce produit pour leurs très jeunes enfants à partir de la semaine prochaine.

Cependant, la vaccination stagne depuis plusieurs semaines au Nouveau-Brunswick. Le 2 juillet, le gouvernement a indiqué que 93,3% de la population éligible de la province avait reçu une première dose contre la COVID-19; 88,2% une deuxième dose et 52,8% une dose de rappel. Le 23 juillet, ces proportions étaient respectivement de 93,3%; 88,3% et 53,1%.

«On prend toutes les possibilités qu’on a pour promouvoir la vaccination dans les médias, assure le Dr Léger. Surtout dans le contexte actuel, où on voit une augmentation de l’activité de la COVID-19 à travers la province.»

Il fait valoir que les vaccins aident à réduire le risque d’infection et surtout à diminuer le nombre de complications sévères à cause du coronavirus (hospitalisations et décès).

Pandémie active

«Le nombre de nouveaux cas positifs semble rester quand même stable. Par contre, on voit que le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital a encore augmenté. Ça fait quelques semaines que ce chiffre-là augmente», commente le Dr Léger.

Le nombre d’admissions à l’hôpital à cause de la COVID-19 est passé de 30 à 40 du 17 au 23 juillet. Le nombre de patients à l’hôpital qui souffrent de cette maladie est de 116. Il était de 114 la semaine précédente.

Les proportions les plus élevées d’hospitalisations associées à la COVID-19 concernent les personnes âgées de 70 à 89 ans et celles non protégées par le vaccin.

Il y avait 1374 cas actifs de COVID-19 le 23 juillet au Nouveau-Brunswick. Parmi les échantillons aléatoires séquencés le plus récemment, 91% contenaient les sous variants d’Omicron BA.4 et BA.5.

Il y a eu cinq morts dans la province à cause du coronavirus du 17 au 23 juillet, portant le nombre total de décès à cause de cette maladie à 443.

«La COVID-19 ne s’en va pas, elle va rester avec nous, constate Dr Léger. À certains moments, cette activité va augmenter, puis à d’autres moments diminuer. Ça va varier. C’est donc très important pour les gens de porter attention à la situation pour pouvoir prendre les mesures qu’ils ont apprises pendant les deux dernières années afin de se protéger.»

Il préconise de rester à la maison en cas de maladie, de porter un masque dans les endroits publics intérieurs, de se socialiser à l’extérieur, de garder ses distances avec les autres et de se laver les mains.