Des jeux d’eau à Saint-Isidore

La nouvelle pataugeuse et jeux d’eau de Saint-Isidore a été ouverte au public et a bien été accueillie.

Lieu d’amusement populaire dans le village de Saint-Isidore, la pataugeuse située au Parc des sources, en arrière de l’aréna de la municipalité, a rouvert ses portes au public après trois ans de fermeture.

Construite dans les années 90, l’endroit avait besoin de rénovations et devait être fermée à cause des travaux et de la COVID-19. En plus des améliorations, des jeux d’eau ont été ajoutés pour offrir plus d’activités. Ces derniers pourront être utilisés même si la piscine est fermée.

Les préparatifs ont commencé en automne dernier et les travaux dès la fonte des neiges, pour finalement une ouverture en fin de semaine dernière.

Pour l’occasion, la municipalité a créé tout un événement pour la famille, avec du maquillage pour enfants, de la musique et des cantines mobiles.

Les habitants de Saint-Isidore sont heureux de leur nouvelle pataugeuse.

«La communauté est très contente d’avoir accès à la pataugeuse à nouveau, et en plus d’avoir accès à des jeux d’eau pour tous les âges», nous a fait part la directrice générale Vanessa Haché Breau.

Cette journée d’activités a reçu près d’une centaine de visiteurs, et les jeux d’eau reçoivent de 40 à 50 personnes chaque jour depuis son ouverture.