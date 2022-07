Edmundston: bientôt de l’énergie solaire au Centre Jean-Daigle

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick de même que la Ville d’Edmundston injectent 13,5 millions $ pour permettre une production d’énergie solaire au Centre Jean‑Daigle, à Edmundston, et effectuer des travaux de séparation d’égouts dans Edmundston Est.

Des panneaux solaires seront installés sur le toit du Centre Jean-Daigle, sur le bâtiment d’Énergie Edmundston et sur le terrain avoisinant, et un système de stockage d’énergie sera construit.

D’autre part, le réseau d’égouts sanitaires et pluviaux combinés existant sera remplacé par des systèmes séparés le long de plusieurs rues d’Edmundston Est, et de nouvelles conduites principales d’eau seront aménagées. Ce projet vise à accroître la capacité de gestion des eaux usées et pluviales et à améliorer l’accès à l’eau potable pour les résidents.

La contribution financière du gouvernement du Canada est de plus de 5,4 millions $, celle du gouvernement du Nouveau-Brunswick de plus de 4,5 millions $ et la Ville d’Edmundston fournit plus de 3,6 millions $.