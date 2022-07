Énergie NB doit-elle privilégier les énergies renouvelables au nucléaire?

Confrontée au vieillissement de ses centrales et au nécessaire remplacement du charbon d’ici 2030, la prochaine direction d’Énergie NB sera confrontée à des choix majeurs. Plusieurs groupes environnementaux espèrent la convaincre de choisir de développer les sources d’énergies renouvelables plutôt que de faire le pari des petits réacteurs nucléaires.

Une période de changements et de questionnements s’ouvre pour la Société de la Couronne avec le départ de son président-directeur général, Keith Cronkhite, annoncé le 4 juillet dernier par le conseil d’administration.

«Nous sommes confrontés à des défis sans précédent avec une crise énergétique mondiale qui accroît la pression sur les coûts et exacerbe des niveaux d’endettement déjà excessifs; des réglementations fédérales pressantes pour l’élimination progressive des combustibles fossiles; et un besoin d’aider les Néo-Brunswickois à adopter rapidement des solutions énergétiques plus vertes», exposait alors son président Charles Firlotte.

On a également chargé la firme PricewaterhouseCoopers de mener un examen stratégique, qui devra réfléchir au redressement de la situation financière d’Énergie NB et trouver des solutions de rechange pour répondre aux besoins en électricité de la province.

Jusqu’à présent, la Société de la Couronne s’est peu fiée aux sources d’énergie renouvelables sous le prétexte que leur intermittence rend difficile leur intégration à son réseau et ne suffit pas à répondre aux pics de consommation hivernaux.

Plusieurs regroupements écologistes, comme le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick ou la Coalition pour le développement responsable de l’énergie, souhaitent que le changement de direction à venir se traduise par un changement d’approche. Chris Rouse, ingénieur à Saint-Jean et fondateur du groupe de surveillance d’énergie New Clear Free Solutions, a déjà demandé à être entendu par la firme de consultants. Il souhaite voir Énergie NB opter pour une «Nouvelle donne verte» (Green Dew Deal) qui lui permettrait de tirer 95% de sa production d’énergies renouvelables d’ici 25 ans.

L’environnementaliste souhaite présenter le modèle alternatif sur lequel il travaille depuis plusieurs années, basé sur d’importantes importations d’hydroélectricité, mais aussi développement du géothermique et de l’éolien, et le maintien d’une petite capacité de production à base de gaz naturel.

«Ce scénario permettrait d’utiliser des combustibles fossiles pendant une très courte période en soutien aux énergies renouvelables lors des mois d’hiver», soutient Chris Rouse. Il suggère de se servir des revenus tirés de la taxe sur le carbone pour réaliser ces investissements, lesquels, ajoute-t-il, permettraient des économies de carburants significatives.

«Les énergies renouvelables sont l’un des meilleurs outils pour lutter contre l’inflation et stabiliser les coûts des marchés volatils sur lesquels nous avons peu de contrôle.»

Il s’agirait d’un changement de paradigme important: le dernier plan intégré des ressources d’Énergie NB, élaboré en 2020, ne prévoit que l’ajout d’une nouvelle installation éolienne de 200 MW en 2033.

Le Nouveau-Brunswick place plutôt de grands espoirs sur l’installation à Point Lepreau de petits réacteurs modulaires promis par les entreprises Moltex et ARC Clean Energy, qui ont chacune reçu plusieurs dizaines de millions $ en fonds publics pour développer cette nouvelle technologie.

ARC Clean Energy Canada planche sur la conception d’un réacteur à neutrons rapides de 100 mégawatts refroidi au sodium et prévoit sa mise en service d’ici 2029.

De son côté, la britannique Moltex travaille sur un projet plus ambitieux de réacteur à sels stables et brûleur de déchets de 300 mégawatts. Il permettrait de recycler le combustible usé du réacteur Candu de la centrale néo-brunswickoise, mais n’entrerait pas en service avant la fin des années 2030.

L’énergie renouvelable, l’efficacité et le stockage sont des technologies matures immédiatement disponibles qui peuvent être construites beaucoup plus rapidement et à moindre coût que le nucléaire, plaide toutefois l’ingénieur, qui craint des hausses de tarifs faramineuses à venir. «Mettre tous nos œufs dans le même panier semble un peu ridicule», soulève-t-il.

«Je pense qu’Énergie NB ne prend pas suffisamment au sérieux les énergies renouvelables, je voulais donc m’assurer que cette option soit sur la table lors de l’examen stratégique.»