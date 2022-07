Les boîtes de nuit se relèvent après la pandémie

Le retour du King’s Club à Moncton vendredi dernier symbolise la reprise du secteur de la nuit, pourtant sinistré par la pandémie. Avec l’abandon des contraintes sanitaires, le retour des habitudes de sorties et la venue de jeunes nouveaux arrivants, les professionnels du secteur s’attendent à un nouveau rebond.

Quelque 165 personnes étaient présentes pour la réouverture du King’s Club. Une réussite, sous le signe de l’espoir, pour son gérant Karan Saini, qui avait dû fermer la boîte de nuit il y a un an, pour rénovation.

Au vu du retour des files d’attente devant les établissements de nuit en fin de semaine, le climat des affaires semble s’améliorer après deux années très difficiles. La pandémie et les restrictions sanitaires avaient obligé plusieurs bars et boîtes de nuit de Moncton à fermer leurs portes.

«Si j’avais su que quelques mois plus tard toutes les restrictions allaient être levées…», réfléchit rétrospectivement Remi Doiron, propriétaire du Rouge, une boîte de nuit de Moncton, définitivement fermée en juin 2020.

«Les frais commençaient à s’additionner, sans qu’on puisse apercevoir le bout», analyse-t-il aujourd’hui, en mettant en cause le manque de visibilité à long-terme.

Pourtant, cet entrepreneur ne s’est pas arrêté là et projette déjà d’ouvrir un nouvel établissement au vu du contexte de nouveau favorable.

«Un bon climat d’affaire est de retour, des amis dans l’hôtellerie me disent que le tourisme explose et avec l’immigration c’est quand même un boost pour les milieux de la nuit fréquentés par les jeunes.»

Fort de ce constat, Remi Doiron projette d’ouvrir prochainement un restaurant-bar dansant, plus proche de ses envies actuelles.

Un investissement durable?

Karan Saini partage le même constat. En ouvrant son établissement de la rue Main vendredi soir, après un an de travaux, il fait le pari d’un investissement durable.

«Avec nous, il n’y a pour l’instant qu’un seul autre club dans le centre-ville. Les autres ne sont que des bars avec de la musique», estime-t-il, en voulant faire de son club un lieu de fête «ouvert à tous», avec des soirées thématiques variées, allant de la «musique latinos à africaine».

Déjà propriétaire du restaurant-bar d’une capacité de 50 personnes, il a transformé les bureaux de l’étage supérieur en une nouvelle boîte de nuit d’une capacité maximale de 250 personnes.

«Il faut pouvoir attendre le bon moment, savoure-t-il aujourd’hui. Nous avons attendu presque un an pour ouvrir, mais je pense que l’investissement en valait la peine».

Pour engager ce chantier, il a pu compter sur le soutien de sa famille, propriétaire d’une épicerie et d’un restaurant indien à Saint-Jean.

«Les gens veulent sortir davantage»

Un soutien financier, c’est aussi ce qui a permis à Joel David Fowler de se relever après la fermeture du Pink Flamingos, alors considéré comme le seul bar LGBT+ du sud-est du Nouveau-Brunswick.

«J’ai été approché par le label Spinnin Records qui m’a proposé un partenariat pour ouvrir un nouveau bar», raconte-t-il en se réjouissant d’avoir ainsi évité la faillite et de pouvoir continuer à proposer des spectacles et événements queers, comme les soirées de drag shows, dans non nouvel établissement, le Xeroz.

«Aujourd’hui cela fonctionne bien et cela montre que les gens veulent effectivement sortir davantage, mais surtout parce qu’ils veulent aller voir un spectacle ou un événement», considère-t-il, tout en reconnaissant que certaines personnes n’ont pas repris l’habitude de sortir pour éviter les risques de contaminations.

«Je pense que nous devons tout reconstruire depuis le début», analyse Joel David Fowler, rejoint par Karan Saini, qui proclame «le retour de la nightlife à Moncton».

Le secteur se relève mais doit toujours faire face à quelques obstacles. Le manque de main d’œuvre d’abord: «tu as besoin de beaucoup d’employés dans une petite période de temps, c’est très difficile à trouver», considère Remi Doiron. Le coût des assurances ensuite: «le plus gros challenge pour les propriétaires de bars», selon Karan Saini.