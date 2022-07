Mesures de prévention contre la rage dans l’ouest de la province

Le gouvernement provincial poursuit ses mesures de prévention et de contrôle de la rage dans l’ouest du Nouveau-Brunswick cet été.

La distribution manuelle du vaccin antirabique oral pour les ratons laveurs, les mouffettes et les renards aura lieu jusqu’au début août aux endroits suivants: St. Stephen, Saint Andrews, St. George, île Minister, Elmsville, Utopia, Pennfield, Seeleys Cove, Blacks Harbour, Campobello Island, McAdam, Woodstock, Centreville et Waweig. La campagne pourrait se prolonger pour s’assurer que toutes les régions à risque qui ont été nouvellement identifiées sont couvertes.

De plus, des appâts contenant le vaccin antirabique oral sont distribués sur les terres de la Première Nation de Woodstock chaque année.

En plus de la distribution manuelle, un avion sera utilisé pour distribuer le vaccin par voie aérienne dans le sud-ouest de la province du 9 au 12 août.

Le vaccin comporte peu de risques pour les humains et les animaux domestiques. Fredericton rappelle qu’il ne faut toutefois pas toucher les paquets de vaccination trouvés dans les bois.

Selon le gouvernement provincial, il n’y a pas eu de cas confirmé de rage chez un raton laveur, une mouffette ou un renard au Nouveau-Brunswick dans les deux dernières années.

Le gouvernement provincial encourage les Néo-Brunswickois à prendre des mesures afin de se protéger et de protéger leur famille, leurs animaux de compagnie et leur bétail contre la rage, soit de garder une distance sécuritaire des animaux sauvages; de s’abstenir de déplacer les animaux sauvages; de veiller à ce que la vaccination de leurs animaux de compagnie soit à jour; et d’aller chercher de l’aide médicale sans tarder s’ils ont été mordus ou griffés par un animal qui pourrait avoir la rage.

Les gens sont aussi encouragés à signaler les animaux qui présentent des symptômes similaires à ceux de la rage en appelant Télé-Soins 811.