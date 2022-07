Un premier festival et défilé de la fierté dans la région Chaleur

La Ville de Bathurst sera l’hôtesse au cours de la fin de semaine prochaine d’un premier festival de la fierté à se dérouler dans l’histoire de la région Chaleur.

L’événement se tiendra du 29 au 31 juillet à Bathurst.

Le festival Fierté Chaleur Pride se mettra en branle vendredi soir au Greenhouse Lounge, un tout nouvel établissement situé à la Marina de Bathurst.

Les drag queens Peach et Miss Butterfly seront les vedettes de la soirée d’ouverture des festivités.

Les activités se poursuivront en après-midi samedi avec la tenue d’une journée communautaire qui aura lieu à l’intérieur de Place Bathurst.

Jeunes et moins jeunes auront l’occasion sur place de manger des hot dogs et d’assister à des présentations tout en décorant des pancartes et t-shirts qui pourront être utilisés lors du défilé du dimanche.

Le comité organisateur a prévu fournir tous ces articles aux participants qui seront présents au centre commercial.

Une soirée Karaoke LGBTQ+ est aussi prévue à l’horaire samedi soir au Thumbleweed Fry House & Bar, situé au centre-ville de Bathurst.

Le festival prendra fin avec le défilé de Fierté Chaleur Pride 2022. Le départ se fera de l’hôtel de ville de Bathurst dimanche à midi et se terminera à la promenade Waterfront.

Jason Noël, le responsable de l’événement, dit évidemment souhaiter une large participation du public à l’événement jamais vu jusqu’à maintenant dans la région Chaleur.

«Il faut se rendre à l’évidence que nous sommes en 2022 et qu’il fallait un festival de la fierté dans la région. La région Chaleur est une quinzaine d’années en retard, il fallait que ça bouge et qu’un événement pride soit présenté ici, comme ça se voit partout ailleurs au Canada.»