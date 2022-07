Éric Faille est prêt à faire ses débuts en première division suisse

Éric Faille célèbre ses 33 ans, mercredi. Ça adonne qu’il est aussi dans ses derniers préparatifs avant de s’envoler avec sa petite famille vers Kloten, samedi, où il entamera à la mi-septembre une toute nouvelle aventure en première division du Championnat suisse.

Surnommé la National League (NL), le circuit est considéré comme le deuxième en importance en sol européen après la KHL.

Le Dieppois, qui évoluait en deuxième division (Swiss League, SL) depuis trois ans, toujours avec le EHC de Kloten, dit avoir très hâte de goûter à ce niveau de jeu.

«J’ai hâte de voir comment je vais me débrouiller, dit-il. Remarque que j’ai déjà pris part à la Coupe Spengler (un tournoi qui regroupe les meilleures équipes européennes et une formation formée de Canadiens évoluant sur le Vieux continent) et ça m’a permis de voir que j’étais aussi rapide que les gars qui jouent dans la NL.»

«De toute façon, je me suis toujours adapté aux niveaux de jeu dans lesquels j’ai joué, que ce soit dans la Ligue américaine, la East Coast (ECHL) ou les différentes ligues en Europe», confie Faille, qui a mené Kloten au championnat de la SL au printemps.

Faille a d’ailleurs remporté le championnat des pointeurs (24-49=73) en saison régulière, puis a ajouté 21 points (5-16) en 15 matchs éliminatoires.

«L’objectif pour la prochaine saison sera d’aider mon club à garder sa place en première division, souligne-t-il. Nous voulons être compétitifs chaque soir et donner de belles batailles aux autres équipes du circuit.»

«Sur le plan personnel, je ne me place aucun objectif précis. Je sais cependant que je suis capable de la mettre dedans et de faire des belles passes», lance-t-il avec humour.

Faille, qui s’entraîne chaque été sous la supervision d’Éric Arseneault, dit avoir mis les bouchées doubles cet été. Afin de s’assurer d’arriver prêt pour le camp d’entraînement, il a été encore plus souvent sur la glace en compagnie de Derek Cormier que lors des dernières années.

Faille était par ailleurs bien content pour Cormier, qui est devenu la semaine dernière le nouvel entraîneur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«Je ne connais pas les autres candidats, mais Derek est définitivement un bon choix. Luc Michaud et son groupe sont en train de remettre les Aigles Bleus parmi les bons clubs. Dans mon temps (2010 à 2014), j’ai eu la chance de prendre part au Championnat canadien et ça avait été une très belle expérience», mentionne-t-il.

En bref… Éric Faille fait partie des six internationaux du EHC Kloten avec l’Ontarien Jonathan Ang et les Finlandais Juha Metsola, Arttu Ruotsalainen, Jesper Peltonen et Miro Aaltonen… Le camp d’entraînement du EHC Kloten prendra son envol le 2 août… Éric Faille dit se plaire beaucoup à Kloten, une ville qu’il n’hésite pas à appeler sa deuxième demeure. «Ça va être ma quatrième saison ici et j’adore ça. La famille aussi d’ailleurs. L’organisation a bien pris soin de moi jusqu’ici et j’espère y jouer tant et aussi longtemps que je le pourrai», indique-t-il… Le EHC de Kloten effectue un retour en première division après avoir perdu sa place en 2018. De 1962 à 2018, Kloten avait même réussi à remporter le championnat de la NL à cinq reprises (1967, 1993, 1994, 1995 et 1996)…