Ils parcourent Moncton pour traquer les îlots de chaleur

Comme nous l’ont montré les derniers pics de chaleur, les milieux urbains sont souvent les plus exposés. Une équipe de l’université de Moncton tente de cartographier les endroits les plus chauds pour y installer de futurs capteurs de température. Un travail de recherche encore à ses débuts, en raison du manque de financement.

Aux alentours de 4h du matin, dans les rues de Moncton ce jeudi, vous avez peut-être pu croiser une voiture au ralenti, surmontée d’un gros capteur blanc. Il s’agit de Guillaume Fortin, professeur titulaire de géographie et directeur de la maîtrise en études de l’environnement, accompagné d’étudiants stagiaires.

À l’Université de Moncton, ils ont identifié le parcours le plus efficace pour mesurer au mieux la température des différents endroits de la ville.

«Nous voulons faire un suivi, comprendre les différences et spécifier le phénomène d’îlots de chaleur urbains», explique Guillaume Fortin au moment de préparer l’expédition. Et il y a urgence, selon le chercheur, qui met en avant le manque d’études sur le sujet dans la région de l’Atlantique et le besoin de données, Moncton n’ayant pour l’instant que deux capteurs de température permanents.

Des chaleurs de plus en plus fréquentes et extrêmes dans le futur

En ce qui a trait au climat, les indicateurs s’affolent.

«Un groupe a étudié les températures moyennes dans le Canada atlantique au cours des 40 dernières années. Pour la plupart des endroits, il y a eu une augmentation d’environ 0,6 à 2,1 degrés en moyenne, ce qui est considérable», explique Daniel Rainham, codirecteur de la promotion de la santé et des systèmes de santé durables à l’université Dalhousie.

«On peut penser à cela comme à une ligne de base ou vous déplacez toutes les températures vers le haut. Mais en plus de cela, on a une augmentation de la fréquence de ces évènements extrêmes», indique l’expert en soulignant le besoin de connaissances pour se préparer à cette situation.

Manque de financement de la recherche

Le travail de recensement est donc essentiel pour Guillaume Fortin, qui souhaite continuer les recherches initiées par son étudiant Francis Thériault lors de sa thèse publiée en 2019. Celui-ci avait alors documenté des différences de température de l’air d’environ 6 °C entre le centre-ville de Moncton et sa périphérie lors de plusieurs pics de chaleur.

«J’ai partagé les résultats avec la Ville, mais il n’y a pas eu vraiment d’intérêt», regrette le professeur qui prévoit d’organiser un atelier en août avec des représentants des municipalités du Grand Moncton et des chercheurs étrangers pour les inciter à agir.

À travers ces rencontres, il espère également convaincre les acteurs publics d’investir dans la recherche. Ils peuvent en effet décider d’allouer certains budgets issus de la taxe sur le carbone vers des études scientifiques sur les risques environnementaux.

«On a des cerveaux pour faire de la recherche, mais on manque de moyens», justifie Guillaume Fortin, dont l’étudiant-doctorant a dû travailler sur d’autres programmes de recherches, faute de financement pour son travail sur les îlots de chaleur.

Pour ces premiers relevés de température mobiles, Guillaume Fortin utilise son propre véhicule et a parfois dû travailler sur ses jours de congé. Accompagné d’étudiants stagiaires, il reconnaît les limites de ce procédé, notamment la vitesse et la température du véhicule en mouvement, mais prévoit de corriger les données en prenant compte de la vitesse du vent notamment.

«C’est un premier pas de reconnaissance pour savoir ou poser des capteurs permanents», signale Clément Thion, étudiant en biologie venu de France pour épauler le professeur dans ses recherches.

Entre l’imagerie satellite, la mesure statique ou mobile, il rappelle qu’«il n’y a pas encore La méthode unique pour mesurer efficacement la température en ville».

Les Villes moyennes des Maritimes en première ligne face aux vagues de chaleur

33,4 °C recensés cette fin de semaine dans la région de Moncton. Du jamais vu depuis 1921, d’après les données d’Environnement Canada. Une météo extrême, appelée à devenir la norme selon les prévisions scientifiques, mais à laquelle les collectivités des Maritimes ne sont pas assez préparées d’après Daniel Rainham, chercheur à l’université Dalhousie.

«Nous ne nous sommes pas trop inquiétés des vagues de chaleur dans les Maritimes, ou même dans l’Ouest du Canada jusqu’à très récemment. La plupart des études se sont concentrées sur les villes de Québec, Montréal, Toronto, Ottawa, etc..Mais je pense que le dôme de chaleur subi en Colombie-Britannique, l’année dernière a tiré la sonnette d’alarme.»

Les parcs de stationnement, principaux îlots de chaleur des villes

Si les effets du réchauffement urbain sont moins visibles et étudiés dans des villes moyennes comme Moncton et Fredericton, les risques sont bien présents.

À Moncton, les stationnements représentent les plus gros îlots de chaleur de la ville, alors que les usagers, souvent assis dans des véhicules climatisés, ne s’en rendent pas forcément compte.

«Ces espaces stockent la chaleur et réchauffent l’air ambiant de toute la ville», rappelle pourtant Clément Thion, étudiant en biologie à l’Université de Montpellier.

Un risque pour la santé, puisqu’il a été estimé, dans une étude menée à Toronto, qu’une augmentation de 2 à 3 °C des températures se traduit par une augmentation de 4 à 7% de la mortalité due à la chaleur.

La bonne nouvelle, c’est qu’avec les études menées dans les grandes villes canadiennes, des solutions existent. Guillaume Fortin de l’Université de Moncton, revient tout juste d’un colloque mondial de météorologie avec de nombreuses idées.

«On peut par exemple mettre des panneaux solaires sur les stationnements pour faire de l’ombre et créer de l’énergie ou revégétaliser pour rafraîchir et éviter les inondations.»