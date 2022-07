Nouveaux services pour patients sans médecin de famille

Des fonctionnaires du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick commencent à communiquer avec des patients inscrits sur la liste d’attente pour un médecin de famille à Moncton. Ils leur donnent accès à un réseau de docteurs et d’infirmiers praticiens.

Patience, les patients! Ceux qui attendent d’obtenir un médecin de famille pourront peut-être prendre rendez-vous en personne, par téléphone et en ligne avec un soignant plus facilement.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick lance le programme Lien Santé NB. Il permet aux personnes inscrites à Accès Patient NB de rencontrer des médecins de famille et des infirmiers praticiens, avant d’être rattaché à long terme avec un professionnel des soins primaires.

«Nous avons commencé à communiquer avec les résidents de la région du Grand Moncton (zone 1) […]. La priorité est donnée à ceux qui sont sur la liste depuis le plus longtemps et qui n’ont toujours pas de médecin de famille ou d’infirmière praticienne», raconte le porte-parole du ministère de la Santé, Adam Bowie.

Il précise que le gouvernement souhaite étendre ce programme au reste de la province au cours des prochains mois grâce à une collaboration avec Extra-Mural/Ambulance Nouveau-Brunswick.

Il indique qu’il y avait 65 230 personnes sur la liste d’Accès Patient NB au 31 mai.

Plan de santé

«Lien Santé NB est un élément clé du Plan de santé du Nouveau-Brunswick», fait remarquer M. Bowie.

Dans ce document, le ministère de la Santé s’est donné l’objectif de rendre accessible un nouveau réseau provincial de soins primaires pour les citoyens sans médecin de famille à partir du 4e trimestre 2021 – 2022.

«Cette clinique provinciale offrira des rendez-vous en personne et virtuels ainsi qu’un seul dossier médical électronique pour chaque patient», a précisé l’administration.

En novembre, le gouvernement a promis l’élimination complète de la liste d’attente d’Accès Patient NB d’ici le deuxième trimestre 2022-2023, grâce à cette mesure.

Une fois ce but atteint, il compte inclure dans le nouveau Réseau de soins primaires un large éventail de professionnels de la santé, y compris des praticiens de la santé mentale, des pharmaciens, pour offrir un modèle interdisciplinaire.

Le ministère de la Santé souhaite ensuite intégrer Lien Santé NB à Télé-Soins 811 (une ligne téléphonique d’information et de conseils sur la santé). Le réseau de soins primaires desservirait alors l’ensemble de la population du Nouveau-Brunswick, y compris ceux qui ont déjà un médecin de famille, mais qui ne peuvent pas le consulter en temps opportun (soit la moitié de la population).

Patiente incrédule

La résidente de la région de Moncton, Stephanie Morris, a des difficultés à croire que le ministère de la Santé puisse mettre en place un réseau de soins primaires, même pour les patients sans médecin de famille seulement.

«Est-ce que c’est réaliste? Je me le demande, réagit la femme originaire de Petit-Rocher. J’avais l’impression qu’il n’y avait pas assez de professionnels de la santé pour couvrir tout le monde.»

Mme Morris est revenue en 2020 au Nouveau-Brunswick après avoir vécu au Québec. Elle s’est inscrite à Accès Patient NB en novembre. Elle n’a cependant toujours pas de professionnels des soins primaires référent.

«J’ai eu beaucoup de problèmes de santé dans les derniers deux ans, alors j’ai dû aller aux urgences 10 ou 15 fois», raconte-t-elle.

Recours au privé

Mme Morris se rappelle ses longues attentes dans les hôpitaux: souvent trois ou quatre heures dans ceux de Sackville et de Sainte-Anne-de-Kent, et même 12 heures dans ceux de Moncton.

«Et je ne voyais jamais la même personne, je n’avais aucun suivi, souligne la patiente. Quand j’ai appris qu’il y avait une clinique privée, je me suis dit okay, oui, je suis tannée.»

Depuis un an, elle s’est résolue à payer 100$ par visite à une infirmière praticienne, sans assurance.

«Les dernières fois que j’ai appelé Télé-Soins, on m’a dit qu’on allait me rappeler, mais on ne l’a jamais fait», déplore-t-elle.

À noter que le gouvernement du Nouveau-Brunswick met aussi à la disposition des Néo-Brunswickois le site internet eVisitNB. Il permet d’obtenir des consultations virtuelles gratuites avec des médecins et des infirmiers praticiens depuis le 18 janvier.

Le gouvernement s’est associé à une entreprise privée pour offrir ce service jusqu’à la fin de l’année 2022. Il devrait ensuite évaluer ce projet pilote.