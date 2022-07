Réseaux de santé: les conseils d’administration devraient-ils être élus?

Le premier ministre Blaine Higgs a révoqué les conseils d’administration des réseaux de santé et les a remplacés par des fiduciaires. Des voix s’élèvent maintenant pour réclamer des conseils d’administration entièrement élus par la population.

Les conseils d’administration des réseaux sont composés de 15 membres avec droit de vote. Huit d’entre eux sont élus par la population, et sept sont nommés par le gouvernement, qui désigne également le président du conseil et le président-directeur général du réseau.

Une ancienne membre du CA du Réseau de santé Vitalité, Norma McGraw, estime toutefois que la population serait mieux servie par un conseil d’administration entièrement élu, qui aurait aussi le pouvoir de nommer le président et le PDG.

«On sait que les membres nommés sont très proches du gouvernement. Ils travaillent au gré du ministre. Tandis que les gens qui sont élus vont faire beaucoup plus attention aux besoins de leur communauté», affirme Norma McGraw.

Selon elle, la composition des conseils empêchait les membres élus d’avoir un réel pouvoir de décision.

«Je pense qu’on devrait revendiquer des changements à la Loi sur les régies régionales de la santé. Parce qu’à ce moment-ci, peu importe le résultat, si on ne donne pas éventuellement plus de pouvoir au CA, on va toujours se retrouver dans la même situation, on court après notre queue.»

L’organisme Égalité santé en français partage la position de Mme McGraw. Son secrétaire, Jacques Verge, estime que le gouvernement exerce trop de contrôle sur le réseau de santé Vitalité.

«Dans la charte, quand on dit que les deux communautés linguistiques ont droit à des institutions propres et distinctes, ça veut dire que la minorité doit contrôler et gérer ses institutions, ça ne peut pas être fait par la majorité, qui ne connaît pas les besoins de la communauté minoritaire», affirme-t-il.

Stéphanie Collin, professeure à l’Université de Moncton spécialisée en gestion des services de santé et en administration publique, affirme de son côté que les bonnes pratiques en gouvernance privilégient les membres nommés selon des expertises spécifiques, en santé, en finances ou en droit, par exemple.

«Ce n’est pas d’avoir des gens élus, mais d’avoir des gens (nommés) en fonction de leurs compétences, et aussi de certains critères, qui sont par exemple d’avoir un certain nombre de femmes, des gens qui sont issus des communautés autochtones. Dans notre cas, au N.-B., c’est aussi d’avoir des gens qui proviennent de la minorité linguistique.»

La loi prévoit que le ministre nomme des membres du conseil d’administration selon leurs compétences et de façon à assurer la représentation de ces différents groupes.

«Dans le meilleur des mondes», il serait préférable que le gouvernement nomme des membres du CA selon leurs compétences, selon la professeure. Mais le gouvernement dévie des bonnes pratiques en faisant des nominations «partisanes», d’après elle.

«Le problème, c’est que c’est très politisé, la gouvernance. Alors qu’on sait qu’ils devraient être nommés en fonction des compétences, (…) les présidents des CA sont là un peu au gré des gouvernements», dit Stéphanie Collin.

En 2019, le gouvernement Higgs a montré la porte à Grace Losier, qui était présidente du CA de Horizon depuis sa nomination par le gouvernement libéral de Brian Gallant.

Stéphanie Collin rappelle aussi le renvoi du président du CA du Réseau de santé Horizon, John McGarry, qui s’était exprimé contre la décision de la ministre de la Santé de confier le recrutement de médecins à son ministère plutôt qu’aux régies.

Selon elle, la politisation de ces rôles pousse plusieurs personnes à remettre en question le rôle des conseils d’administration des réseaux de santé.

«Dans la loi (…) ce sont les CA qui devraient mener le bateau à bon port. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. La santé, ça coûte cher, et le gouvernement veut avoir la mainmise sur les décisions, donc on se retrouve avec des gens dans les médias – je suis d’accord avec eux – qui se questionnent sur le rôle des CA. Mais si on ne leur donne pas l’espace nécessaire pour qu’ils puissent donner une direction aux réseaux, c’est certain qu’on peut se questionner sur le rôle qu’on leur accorde.»

Donald Savoie, expert en administration publique, se range du côté de Norma McGraw. Selon lui, il est préférable d’avoir des membres élus. Il s’agit de colmater une «faille d’imputabilité» dans le système de santé, selon lui.

«Je ne suis pas certain que les gens qui travaillent dans ce secteur sont aussi imputables qu’ils devraient l’être. Si on nomme des gens qui ne sont pas élus, je ne suis pas certain qu’on va les rendre plus imputables. Si, dans trois ans, quelqu’un doit se faire réélire, je pense que c’est dans ses intérêt de prendre ses responsabilités en main.»

Il estime aussi que le rôle des conseils d’administration des régies n’a «peut-être pas été défini assez clairement.

«On peut aller plus loin et se poser la question: est-ce qu’on a besoin de ces (conseils)-là? Un conseil d’administration qui a très peu de pouvoir, c’est un conseil d’administration dont le rôle est mal défini.»