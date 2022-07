Une émission de télé-réalité immobilière s’arrêtera à Moncton

De plus en plus de gens indécis et curieux face à l’explosion des prix de l’immobilier? Unis Tv a pressenti la tendance en lançant l’émission Quartier recherché.

Dans cette nouvelle série, Corey Loranger et Evelyne Charuest parcourent le pays afin d’aider des acheteurs potentiels à réaliser leur rêve immobilier et s’arrêtent à Moncton en septembre, ainsi qu’à Halifax en octobre.

Ils proposent à toutes les personnes ayant des projets immobiliers, souhaitant se renseigner sur le marché ou avec une envie de déménager de se porter candidat pour participer à l’émission.

«À partir d’un choix de quartier privilégié, on se propose de les aider dans leurs démarches sans les obliger à acheter», précise Emmanuelle Plante, productrice au contenu de l’émission qui s’apprête à tourner sa deuxième saison.

Alors que les programmes de divertissement autour des questions immobilières se multiplient, la production souhaite également en profiter pour mettre de l’avant les quartiers des différentes villes visitées. Une publicité qui pourrait augmenter la venue de nouveaux investisseurs.

«On voit surtout des acheteurs d’Ontario vendre leur maison là-bas, pour venir acheter ici sans dettes», analyse Matty Landry, agent immobilier à Dieppe pour la compagnie Exit.

Il ajoute que le nombre de propriétés sur le marché a tout de même augmenté avec la hausse des taux d’intérêt. Pour dénicher les meilleures offres et accompagner au mieux le public, les producteurs de l’émission prévoient de collaborer avec des agences immobilières locales.

«On est dans un moment où de toute façon les gens ont besoin d’informations et de soutiens sur les questions immobilières», conclut Emmanuelle Plante.

INFOS PRATIQUES

Candidatures et demandes de renseignements à envoyer avant :

le 8 août pour Moncton

19 août pour Halifax

à l’adresse : info@giraldeaucasting.com

La première de l’émission saison sera diffusée à partir du jeudi 27 octobre à 19h, sur Unis TV.