De nouveaux efforts afin de favoriser les candidatures féminines aux élections municipales

La mise en œuvre de mesures visant à accroître les candidatures féminines aux élections municipales de novembre se poursuit au Nouveau-Brunswick.

Devant le fait que seulement 27% des maires et 37% des conseillers sont des femmes, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) s’est associée au projet Leadership au féminin – De la parole aux gestes de Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) pour lancer une initiative en mentorat pour les femmes qui seraient tentées par la politique municipale.

Le président de l’AFMNB, Yvon Godin, avait récemment indiqué que la réforme de la gouvernance locale et les élections dans de nombreuses municipalités nouvellement constituées représentaient une occasion idéale de lancer une telle initiative.

Le projet vise essentiellement à accompagner les femmes qui souhaitent se porter candidates aux prochaines élections municipales en les jumelant à des élues municipales d’expérience.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, et celle de Rogersville, Pierrette Robichaud, de même que les conseillères Linda Chamberlain (Petit-Rocher) et Marie-Lou Noël (Shippagan) ont déjà fait part de leur intention de participer au projet de mentorat.

«Une analyse des besoins et diverses consultations menées auprès de plusieurs femmes ont démontré la nécessité d’avoir un certain encadrement et du mentorat pour celles qui désirent se lancer en politique», a indiqué Josée Rioux-Walker, la coordonnatrice de projets Leadership au féminin – De la parole aux gestes.

Selon elle, des échanges entre certaines mairesses et conseillères municipales et des futures candidates permettront à ces dernières d’en apprendre un peu plus sur ce rôle d’élue qui est souvent méconnu.

«Ça peut ouvrir des portes à du nouveau monde, par exemple à des femmes provenant des DSL où il n’y a jamais eu de conseils municipaux», a illustré Mme Rioux-Walker.

La coordonnatrice est d’avis qu’il reste beaucoup de travail à faire afin de favoriser l’accès des femmes à la vie politique et à l’appareil municipal.

«Oui, la politique est ouverte à tous et à toutes, mais il n’y a pas de parité homme-femme, il faut se demander pourquoi?»

La représentante de l’organisme FANB convient tout de même que l’élection municipale de mai 2021 a marqué un certain tournant dans l’histoire de la politique municipale alors que trois femmes ont été élues à la tête des trois plus grandes villes de la province, soit à Moncton, Saint-Jean et à Fredericton.

«Ça représente certainement un changement, même s’il n’y a que 27% des maires qui sont des femmes. Il faut bâtir sur des modèles comme ça», a souligné celle qui est également conseillère municipale au village de Drummond depuis 2016.

La composition des conseils municipaux au Nouveau-Brunswick en termes de représentation hommes-femmes ne diffère toutefois pas énormément par rapport aux autres provinces canadiennes.

Au Québec, les femmes représentent environ 23% des maires, 38% des conseillers et 36% des élus municipaux dans l’ensemble.

Les élues municipales et les aspirantes candidates intéressées par le projet de mentorat et d’accompagnement sont invitées à remplir un formulaire d’inscription disponible sur les sites web des deux organisations, soit au www.afmnb.org ou au www.fanbleadership.ca.

«Il n’y a pas vraiment d’objectif fixé en termes de pourcentage de candidatures féminines lors des prochaines élections municipales. C’est un outil qui s’ajoute en espérant qu’il y aura plus de femmes sur les bulletins de vote. S’il y a une seule élue de plus dans les rangs, ça sera déjà un plus», a confié Josée Rioux-Walker.