Fermeture des tribunaux de la Péninsule: le juge en chef a-t-il tous les pouvoirs?

Le bras de fer juridique entre le Forum des maires de la Péninsule acadienne et le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est poursuivi jeudi, à Bathurst.

Dans le cadre d’une audience qui s’est déroulée devant la juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, Tracey K. DeWare, c’est le rôle et les pouvoirs du juge en chef de la Cour provinciale, Marco Cloutier, qui ont été au cœur de longues discussions entre les deux parties.

Cette affaire découle d’une requête déposée par le Forum des maires de la Péninsule acadienne qui réclame une révision judiciaire de la décision du gouvernement provincial de fermer les palais de justice de Caraquet et de Tracadie.

La requête vise le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh Flemming, ainsi que le juge en chef de la Cour provinciale.

Dans le cadre d’une seconde audience à se dérouler en autant de mois, les représentants du juge Cloutier ont fait valoir que les allégations du Forum des maires de la Péninsule acadienne à l’endroit de leur client sont «frivoles» et représentent un abus de procédures judiciaires.

Le Forum digère mal la décision du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick de fermer coup sur coup le palais de justice de Caraquet et celui de Tracadie et le silence du gouvernement provincial et du juge en chef de la Cour provinciale à ce sujet.

L’avocat du juge Cloutier, Me Joël Michaud, a tenu à rappeler que l’État est la seule entité qui peut fermer complètement ou partiellement un palais de justice.

Selon lui, cette décision de procéder à des fermetures était inattaquable et ne pouvait pas faire l’objet d’un droit de regard de la part des maires de la Péninsule acadienne.

«Les maires peuvent avoir une opinion, mais ils n’ont pas de pouvoirs statutaires. La décision de fermer les palais de justice ne peut pas être ouverte à une contestation», a indiqué Me Michaud à la juge DeWare.

«Le Forum, comme n’importe quel citoyen, n’a pas la qualité pour agir dans l’intérêt public», a ajouté l’avocat du juge Cloutier.

Dans leur plaidoyer respectif, les représentants du juge et du Forum des maires de la Péninsule acadienne se sont longuement attardés à la Loi sur la Cour provinciale, plus particulièrement l’article 10 qui traite des pouvoirs et fonctions du juge en chef.

«Le juge en chef a tous les pouvoirs», a souligné Me Joël Michaud, en citant l’article de la Loi qui stipule que le juge en chef supervise les juges dans l’exécution de leurs fonctions et a le pouvoir et le devoir de désigner les endroits où un juge est tenu de siéger.

«C’est inapproprié de mêler le juge en chef à cette histoire», a indiqué Me Michaud en terminant sa plaidoirie devant le tribunal.

La juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, Tracey K. DeWare, a fait savoir qu’elle allait statuer au sujet du sort du juge Cloutier en tant qu’intimé dans cette affaire d’ici la fin septembre.

Quant aux questions de fond touchant la requête de révision judiciaire visant à faire casser la décision du gouvernement provincial de fermer les palais de justice, elles devraient être débattues à partir du 1er novembre.