Le médecin derrière la maladie mystérieuse ne travaillera plus à la clinique MIND de Moncton

Le neurologue Alier Marrero, qui avait suspecté l’existence d’un trouble de nature inconnue ne pratiquera plus à la Clinique interdisciplinaire sur les maladies neurodégénératives à partir de lundi prochain. Ce départ inexpliqué sème l’émoi parmi ses patients et leurs proches.

À compter du 1er août, Dr Alier Marrero travaillera principalement au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont. Un nouveau neurologue prendra sa place à la Clinique interdisciplinaire sur les maladies neurodégénératives, aussi appelée clinique MIND.

«Ses patients ont deux options, ils peuvent continuer à être suivis par le Dr Marrero à son cabinet du CHU Dr Georges-L.-Dumont ou ils peuvent être suivis par un nouveau neurologue à la Clinique MIND. Si un patient choisit cette option, un nouveau neurologue lui sera assigné et une nouvelle évaluation sera programmée», indique Dre Susan Brien, vice-présidente aux affaires médicales, universitaires et de la recherche du réseau de santé Horizon.

Dr Alier Marrero est le neurologue qui avait sonné l’alarme au sujet d’une grappe de patients qui semblaient souffrir d’une maladie non identifiable. Il est celui qui a signalé 46 des 48 cas initialement suspectés.

Créée en avril 2021, la clinique MIND devait se concentrer sur l’évaluation des patients soupçonnés d’être atteints d’une potentielle maladie neurologique de cause inconnue. Selon le site internet du réseau de santé Horizon, elle continue désormais d’accueillir des patients «affectés par un déclin cognitif rapide ou précoce».

L’Acadie Nouvelle a tenté de connaître les raisons du départ du neurologue et l’origine de cette décision.

«Si vous souhaitez discuter des détails de sa pratique, il serait préférable de le contacter directement», a répondu Dre Susan Brien. Le Dr Alier Marrero n’a toutefois pas répondu à notre demande d’entrevue.

Dès juin 2021, le spécialiste a été écarté de l’enquête menée par le ministère de la Santé.

En février, le comité de surveillance composé de neurologues de la province a définitivement écarté la piste d’un syndrome neurologique inconnu après avoir réexaminé les 48 dossiers .

Le groupe d’experts a notamment identifié des failles dans le processus de signalement.

«L’examen n’a pas été en mesure de conclure que le principal neurologue référent avait demandé un deuxième avis avant de référer des personnes au groupe de cas suspects», note leur rapport, qui recommande que tous les cas futurs envisagés pour un nouveau syndrome ou une nouvelle maladie soient examinés par un deuxième spécialiste.

Le gouvernement provincial a alors mis un terme à son enquête.

Plusieurs des patients du Dr Marrero et plusieurs de leurs proches protestent déjà auprès des décideurs du système de santé. Dans une lettre adressée au ministre de la Santé et aux directions de Vitalité et d’Horizon, 17 patients et leurs proches réclament le retour du médecin à la clinique.

«Cela affecte nos plans de traitement, car nous sommes maintenant obligés de prendre la décision de suivre le Dr Marrero dans son bureau, qui n’a pas les services supplémentaires dont dispose la clinique, ou de rester à la clinique et d’être contraints de suivre les soins d’un autre clinicien.»

Ils disent voir dans ce départ une «mesure punitive» et un «abus de pouvoir».

Dre Susan souligne d’ailleurs que les patients qui choisiront de continuer les suivis à la clinique bénéficieront du soutien de l’équipe interdisciplinaire composée de deux gériatres, de deux neurologues, de deux infirmières autorisées, d’un neuropsychologue, d’un travailleur social, d’un chercheur et d’associés en psychiatrie, orthophonie, physiothérapie et ergothérapie.

«Le personnel de la clinique MIND est disponible pour aider les patients pendant cette transition et les soutenir dans toutes les décisions qu’ils prennent concernant leurs soins.»

Steve Ellis, fils d’un des patients et porte-parole d’un groupe de soutien destiné aux familles touchées par cette affaire, est atterré par la nouvelle et réclame des explications.

«Il (le Dr Marrero) a pris part à la création de la clinique. L’en retirer sans donner aucune raison au public et aux familles, ce n’est pas acceptable», peste-t-il.

Plusieurs patients continuent de remettre en question les conclusions de l’enquête qu’ils jugent bâclée. Pas question pour Steve Ellis que son père de 64 ans soit traité par un autre neurologue.

«Pour une bonne partie des patients, ce ne sera pas une décision difficile. Nous continuerons d’être suivis par le Dr Marrero. Il est celui qui connaît notre situation, il est le seul qui nous a aidés», lance-t-il.

«Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est d’exprimer notre soutien au Dr Marrero comme nous l’avons toujours fait et demander que la décision soit infirmée. Nous voulons qu’il reste à la clinique, nous voulons que le gouvernement et le réseau de santé écoutent les patients.»