Le salaire de subsistance évalué à 18,13$ l’heure au N.-B.

Le Conseil économique des provinces de l’Atlantique estime à 18,13$ de l’heure le salaire permettant de vivre décemment au Nouveau-Brunswick. Près de quatre travailleurs sur dix sont payés sous ce seuil actuellement.

«Est-ce que tout le monde devrait au moins gagner un salaire de subsistance?» C’est la question que pose le Conseil économique des provinces de l’Atlantique dans son dernier rapport.

Le groupe de réflexion indépendant a réalisé une estimation du taux horaire dont un travailleur à temps plein aurait besoin pour répondre à ses besoins de base, d’éviter de vivre un stress financier, de soutenir le développement de ses enfants et de participer à la vie sociale et culturelle de sa communauté.

Il doit permettre de couvrir les dépenses liées à la nourriture, au logement, à l’habillement, au transport, à la garde des enfants, aux soins de santé, aux dépenses domestiques et à la participation à des évènements sociaux.

Selon le Conseil économique des provinces de l’Atlantique, ce revenu horaire permettant une vie digne en juin 2022 serait de 13,79$ à l’Île-du-Prince-Édouard, 20,24$ en Nouvelle-Écosse et de 18,13$ au Nouveau-Brunswick.

En 2019, 40,9% des travailleurs néo-brunswickois étaient payés sous ce salaire de subsistance. Environ 24% gagnaient 15% de l’heure. Près de 6,4% des employés étaient rémunérés au salaire minimum. Ils travaillent principalement dans le secteur du commerce de détail, qui est suivi des secteurs de l’alimentation et de l’hébergement.

Le calcul du salaire de subsistance est basé sur une famille de deux personnes ayant deux enfants à charge. Le plus jeune enfant est en service de garde à temps plein tandis que le plus âgé est en service de garde avant et après l’école. Les deux parents travaillent 35 heures par semaine et l’un d’eux suit des cours du soir au collège.

Depuis avril 2021, la municipalité régionale d’Halifax se sert d’ailleurs de cette formule pour exiger de certains sous-traitants qui obtiennent un contrat de payer leurs employés au moins 21,80$ l’heure.

Les auteurs de l’étude reconnaissent que le type de ménage sur lequel est basé leur modèle est loin de représenter la majorité des situations, notant que toute décision publique sur l’établissement d’un salaire de subsistance nécessiterait une analyse plus approfondie.

S’ils soulignent que de nombreuses analyses empiriques montrent qu’une augmentation modérée du salaire minimum n’a pratiquement aucun effet sur l’emploi, ils reconnaissent qu’augmenter le salaire minimum au niveau du salaire de subsistance pourrait créer du chômage, surtout si cette augmentation n’est pas progressive.

«Cela pourrait inciter certains travailleurs moins bien rémunérés à déménager dans cette région pour un meilleur salaire. Certains employeurs peuvent également déplacer leurs opérations vers d’autres juridictions où la main-d’œuvre est moins chère», écrit le groupe de réflexion.

«Augmenter le salaire des employés d’un montant aussi substantiel conduirait probablement de nombreuses entreprises à augmenter les prix, ce qui à son tour augmenterait le coût de la vie et donc le salaire de subsistance.»

Le salaire horaire minimum de la province est passé de 11,75$ à 12,75$ en avril. Il augmentera d’un dollar de plus le 1er octobre 2022.

«Ce rajustement profitera à environ 15 500 travailleurs au salaire minimum, ainsi qu’à 30 000 travailleurs du Nouveau-Brunswick qui gagnent entre le salaire minimum actuel et 13,75$ l’heure», soulignait le gouvernement provincial lorsqu’il en a fait l’annonce à l’automne dernier.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante s’y montre réticente.

«Ce sont des pressions additionnelles qui s’ajoutent sur les entreprises au moment où les coûts s’accumulent», exprime son directeur provincial, Louis-Philippe Gauthier. À l’inverse, le Front commun pour la justice sociale souhaite voir les hausses se poursuivre, et milite pour que le salaire minimum du Nouveau-Brunswick atteigne 20$ l’heure.

La Nouvelle-Écosse voit plus loin

La Nouvelle-Écosse a opté sur un plan à plus long terme. Le salaire minimum, fixé à 13,35$ depuis le 1er avril, progressera tous les six mois jusqu’à atteindre 15$ l’heure le 1er avril 2024. Par la suite, il sera ajusté à la hausse en fonction du taux d’inflation, plus un supplément de 1%, chaque année à compter du 1er avril 2025.

Le Comité d’examen du salaire minimum de la Nouvelle-Écosse, qui a recommandé cette approche, note que les travailleurs concernés sont «incapables d’assumer leurs frais de logement sans que la dépense n’exerce une pression indue sur leur revenu – réduisant leur capacité de payer pour les nécessités comme la nourriture, l’habillement et le transport.»

«Même si les travailleurs touchant le salaire minimum n’ont pas tous à faire face à de telles contraintes, plusieurs intervenants redoutent qu’en l’absence de modification de l’approche actuelle de détermination du salaire minimum, un certain nombre de travailleurs touchant le salaire minimum continuent à vivre au-dessous du seuil de la pauvreté et à se démener pour répondre à leurs besoins.»