Les finances du N.-B. sont à peine viables à long terme

Les dépenses du Nouveau-Brunswick sont viables d’ici 2096, à 200 millions $ près annuellement. Elles dépendront aussi de plus en plus des transferts du gouvernement canadien, selon un rapport du Bureau du directeur parlementaire fédéral du budget.

Le gouvernement Nouveau-Brunswick a des moyens insuffisants pour multiplier les dépenses à long terme. Il devrait même augmenter ses impôts ou réduire ses frais, selon le rapport sur la viabilité financière du Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) à Ottawa.

Pour tirer cette conclusion, les fonctionnaires fédéraux ont fait une projection de la dette gouvernementale nette par rapport à la taille de l’économie en tablant sur le maintien de la politique budgétaire actuelle.

«Il y a viabilité financière lorsque la dette publique n’augmente pas de manière continue en proportion de l’économie», explique le DPB.

La dette nette du Nouveau-Brunswick correspondait à 24,5% de son PIB (produit intérieur brut) en 2021. Elle aura disparu en 2046 et en 2071. Elle s’élèvera cependant à 12,4% du PIB en 2096, selon les estimations des fonctionnaires.

Le gouvernement néo-brunswickois devrait donc prendre des mesures immédiates et permanentes pour assurer sa viabilité financière à long terme. Elles représenteraient 0,6% du PIB provincial: environ 200 millions $ sur un budget annuel de plus de 10 milliards $.

«Nous estimons qu’il faudrait augmenter les impôts ou réduire les dépenses en permanence de 0,1% du PIB pour stabiliser le ratio dette-PIB des administrations infranationales à 25,4% du PIB à la fin de notre horizon de projection en 2096», conseille le DPB de façon générale.

Santé

Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, souligne que les dépenses en santé continueront de croître plus vite que l’économie au fur et à mesure que la population prendra de l’âge.

«Dans la plupart des provinces et des territoires, le Transfert canadien en matière de santé ne croîtra pas au même rythme que ces mêmes dépenses, et la hausse des dépenses sociales dépassera elle aussi l’augmentation du Transfert social canadien», précise-t-il.

Au Nouveau-Brunswick, le DPB prévoit une diminution de la population d’ici 2096. Le ratio entre les personnes âgées (de 65 ans et plus) et celles de 15 à 64 ans dépassera par ailleurs 50% dans la province d’ici 2046, faisant de sa population l’une des plus vieilles du Canada.

À cause du vieillissement de sa population, la province verra la croissance de son nombre d’heures travaillées ralentir par rapport au reste du Canada, ce qui pèsera sur sa croissance économique. À long terme, le niveau de vie (le PIB réel par habitant) y restera l’un des plus bas au pays, avec la Nouvelle-Écosse.

Péréquation

La part des revenus de transferts fédéraux dans le PIB du Nouveau-Brunswick va augmenter un peu, selon le DPB. Ce taux est déjà l’un des plus élevés au Canada.

«Les paiements de péréquation expliquent en partie les tendances à long terme concernant les revenus provenant des transferts fédéraux, détaillent les fonctionnaires. Les droits à péréquation des provinces où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne, comme le Québec et la Colombie-Britannique, tendent à augmenter au fil du temps (par rapport au PIB de ces provinces).»

Heureusement pour le Nouveau-Brunswick, la politique budgétaire actuelle au niveau fédéral est viable à long terme, d’après le BDPB.

«Nous estimons que le gouvernement fédéral pourrait, de façon permanente, augmenter ses dépenses ou réduire ses impôts de 1,8% du PIB (45 milliards $) tout en maintenant la viabilité financière et ce, de façon permanente, tout en stabilisant le ratio de la dette nette, soit 39,4% du PIB, à long terme», affirme-t-il.