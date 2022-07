On se souvient de la Déportation avec simplicité et réserve au VHA

Pour la troisième année consécutive, la procession du 28 juillet organisée en hommage aux victimes de la déportation n’a pas eu lieu au Village Historique Acadien.

Annulée en 2020 et 2021 à cause de la pandémie, la procession, une tradition qui remonte à 2005, année du 250e anniversaire de la Déportation, et à laquelle participent normalement les interprètes du lieu historique, aura trouvé un substitut dans une cérémonie marquée par la simplicité et la réserve dont il faut faire preuve lorsqu’on commémore une tragédie.

Une vingtaine de visiteurs ont suivi l’historien Philippe Basque dans une brève tournée des maisons Martin, Mazerolle et Godin, trois résidences représentatives de l’époque de la déportation. Par la suite, le maire de Bertrand, Yvon Godin, revêtu d’un costume du 19e siècle, a lu un court message à une heure assez particulière… 17h55.

Cette allocution fut suivie d’un Ave Marie Stella, entonné par Jean-Balthazar Martin (André Haché).

Philippe Basque, historien au VHA, a indiqué en entrevue que cette tournée fut faite en dehors des heures habituelles du lieu touristique (qui ferme habituellement un peu plus tôt). Un léger goûter fut ensuite servi aux participants, passionnés d’histoire, par la force des choses.

Au nombre des visiteurs, Jean-Marie Plourde, de Laval au Québec, n’avait que de bons mots pour cette activité modeste, mais hautement symbolique. Celui qui a grandi à Saint-Sauveur, dans la Péninsule acadienne, a dit avoir jadis vécu la Déportation alors que son père, dans les années 1930, avait été contraint de quitter Pokesudie pour s’établir sur une nouvelle concession de 200 acres, à Saint-Sauveur, où il éleva une famille de onze enfants.

«J’ai connu le défrichement des terres avec des chevaux, et la vie sans électricité», ajoute M. Plourde.

À l’époque, se souvient-il, les gens faisaient du troc. «On troquait des œufs et du pain. Oui, la déportation je l’ai vécue, mais en 1930.»

Pour Diane Daigle, de Montréal, qui passe une partie de ses étés en Acadie, Déportation est un mot qui revient régulièrement dans les recherches généalogiques acadiennes qu’elle mène en dilettante. Et précise-t-elle, son mari est un Landry dont l’ancêtre réussit à échapper à la Déportation parce que les prisonniers, dont il faisait partie, étaient parvenus à se saisir de l’équipage qui manœuvrait le bateau sur lequel on les avait fait monter.

Une amie de Mme Daigle, Nathalie Gressin, native de Bourges, en France, mais aujourd’hui de Montréal, affirme qu’avant de venir au Canada, elle ne connaissait des Acadiens que la chanson de Michel Fugain. Depuis vingt ans, elle passe ses étés au bord de la mer, à Cap-Bateau sur l’île de Lamèque, et elle ponctue annuellement ses séjours de visites au VHA.