Un YouTubeur d’Edmundston se démarque sur les réseaux sociaux

Lorsqu’il a lancé sa chaîne YouTube pour le plaisir, il y a une dizaine d’années, Gabriel Plourde ne s’attendait pas nécessairement à faire sa marque autant qu’il le fait actuellement.

Le jeune homme est un grand amateur de jeux vidéo. À l’époque, il commençait à se développer un intérêt pour la guitare. C’est en découvrant des vidéos de musique de jeux vidéo sur YouTube qu’il a décidé de tenter l’expérience.

«C’était des “covers” rock de jeux et je me suis dit : “ça se fait ça? C’est cool au bout”. J’ai commencé à apprendre des chansons de jeux vidéo en apprenant la guitare et je me suis procuré ce que ça prend pour faire des enregistrements et en fait moi aussi.»

Au cours des premières années, Gabriel Plourde admet qu’il partageait des vidéos de façon sporadique, tout dépendant du temps qu’il souhaitait consacrer à ce passe-temps.

Cependant, tout a changé par la suite ce qui a fait en sorte que le musicien s’est bâti une certaine notoriété sur le réseau social.

Actuellement, il partage une nouvelle vidéo par semaine. La création d’une pièce, qui englobe l’enregistrement de la chanson, les arrangements sonores, la partie visuelle et le montage, requiert plusieurs heures de travail.

«Un “cover” d’une difficulté normale, ça va me prendre environ trois jours.»

Alors qu’au départ, le musicien n’était armé que de sa guitare, il a apporté un peu plus de variété au fil des années, en y ajoutant notamment du piano/synthétiseur.

«Au début, c’était vraiment plus rock, mais je suis plus varié maintenant. Ça fait deux ans que j’apprends à jouer du piano. C’est le “fun”, car c’est un autre instrument que je peux apporter dans mes chansons.»

Même s’il n’est pas encore convaincu d’en faire une carrière, le jeune homme a atteint un plateau intéressant récemment, alors que sa chaîne, gabocarina96, a dépassé le cap des 25 000 abonnés. Ses quelque 400 vidéos partagées depuis le début de son aventure, ont reçu, au total, des centaines de milliers de visionnements.

Ses pièces les plus populaires ont été vues par plus de 170 000 personnes.

Sur Spotify, l’artiste estime que plus de 40 000 personnes différentes par année consultent sa liste d’écoute.

«Je le fais d’abord pour YouTube, mais ce sont mes chansons sur Spotify ou iTunes qui me rapportent le plus de revenus.»

Il est évidemment encore bien loin des PewDiePie et Mr Beast de ce monde qui collectionnent les abonnements, les vues et les revenus par millions de dollars. Mais le YouTubeur d’Edmundston est bien content de s’être fait une niche dans son domaine de prédilection.

«C’est vraiment impressionnant, car à un moment, ç’a eu un effet boule de neige. Au début, c’est compliqué de se lancer là-dedans et de trouver du monde qui va te suivre. Plus que ça avance, mes vidéos sont plus recommandées alors ça aide à aller chercher de nouveaux abonnés.»

Tout en continuant de se développer en tant que YouTubeur, Gabriel Plourde sait pertinemment qu’il ne pourra peut-être jamais vivre uniquement de son art.

«Je vais à Ottawa en septembre pour commencer un cours au collège en gestion des réseaux sociaux. Je vais peut-être ralentir un peu sur YouTube, mais je n’abandonne pas. Je m’attends à continuer à faire de la musique (…) Avec le coût de la vie qui augmente, ça devient stressant de juste se fier à ce que l’on est capable de faire alors j’aurai une alternative.»

Le jeune YouTubeur sait pertinemment que des plateformes comme YouTube, Spotify ou TikTok, pour ne nommer que celles-ci, pullulent de contenu de toutes les sortes. Il juge que tenter d’y faire sa place représente un défi de tous les instants.

«On court un peu après les moments forts (hype) et les tendances. Dans mon cas, quand une grosse “game” s’en vient et que la musique est bonne, il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer le jeu et qui vont être intéressés à aller sur YouTube écouter de la musique en lien avec ça.»

«Des fois, les tounes que ça me tente de faire ne sont pas nécessairement ce que les gens recherchent. Il y a aussi le fait qu’il y a tellement de choses sur YouTube que moi-même, je vais écouter des vidéos, mais je ne vais pas obligatoirement m’abonner à toutes les chaînes.»

Les reprises de chansons de Gabriel Plourde sont variées, même si le fil conducteur est leur lien à un jeu vidéo. Il peut tout aussi bien provenir de l’univers de Mario que de Sonic le hérisson, Pokémon, The Legend of Zelda ou le populaire jeu Skyrim.

Le musicien souhaite d’ailleurs tirer profit de la sortie prochaine du jeu Xenoblade Chronicles 3.

«Vendredi, le nouveau Xenoblade va sortir et c’est une série qui a toujours bien fonctionné sur ma chaîne. J’ai hâte de voir si mes anciens “covers” vont bien performer.»

Même s’il s’est fait connaître pour ses reprises de chansons, Gabriel Plourde s’est également lancé dans la création de contenu original en octobre. Il collabore aussi aux vidéos de certains membres de son réseau et crée aussi de la musique associée aux projets d’autres YouTubeurs.