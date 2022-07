Fuite chez Desjardins: vous pouvez avoir droit à une compensation pour le désagrément

Depuis le 21 juillet, des avis explicatifs sont envoyés aux membres et clients d’UNI Coopération financière, conformément à l’entente de règlement conclue entre Desjardins et deux cabinets d’avocats qui ont engagé des poursuites en lien avec la fuite de donnée qui a secoué le mouvement coopératif québécois et acadien en 2019.

L’entente en question «vise toutes les personnes concernées par la situation de renseignements personnels annoncée le 20 juin 2019, incluant les membres et les clients d’UNI concernés.» a rappelé Desjardins dans un courriel à l’Acadie Nouvelle, vendredi.

Il y a trois ans, une enquête policière révélait qu’un employé de Desjardins était à l’origine d’une fuite massive d’informations personnelles de sa clientèle, qu’on estime aujourd’hui à plus de 9,7 millions de personnes. Le vol incluait entre autres les noms, prénoms, dates de naissance et numéro d’assurance sociale des membres. Par contre, les numéros d’identification personnels, les mots de passe et les questions de sécurité ne furent pas compromis.

Le tout récent Avis explicatif, qui passera par le système AccèsD, fournira des informations quant à l’éligibilité et aux procédures à suivre pour obtenir un dédommagement. Passé le 20 octobre prochain, les clients qui n’auront reçu aucun message pourront s’inscrire à un système de rappel en consultant le site officiel du règlement Desjardins. (www.reglementdesjardins.com)

L’entente de règlement, conclue le 14 juin, prévoit que les membres et les clients concernés (incluant tous les membres et les clients d’UNI, soit environ 250 000 personnes) pourront être compensés s’ils ont «passé du temps à entreprendre certaines démarches admissibles en lien avec la fuite de renseignements personnels.»

Vendredi, Jean-Benoît Turcotti, porte-parole de Desjardins, a précisé ces termes lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle. Tout membre ou client de Desjardins ou d’UNI qui a entrepris des démarches personnelles suite à l’annonce de la fuite de renseignements pourra réclamer un dédommagement pour «perte de temps».

En clair, si un client d’UNI a communiqué avec son agence pour s’enquérir de la situation ou entrepris des démarches dans le but de s’inscrire au service de surveillance Équifax, il sera en mesure de réclamer jusqu’à 90$.

Les personnes admissibles devront expliquer en quoi le défaut de protection des données a résulté en temps perdu: qu’il s’agisse d’un simple appel téléphonique ou d’une rencontre avec un employé d’UNI pour s’assurer de son compte, toute forme de démarche sera considérée. Le montant maximal a été fixé selon un taux de 18$ l’heure pour un maximum de cinq heures. Par exemple, si un client d’UNI a fait lecture pendant une demi-heure d’articles de journaux relatifs au vol de données, il pourra réclamer 9$. Aucune documentation ne sera exigée.

Les membres et clients victimes d’un vol d’identité pourraient obtenir un dédommagement atteignant 1000$. M. Turcotti a expliqué qu’«on parle de vol d’identité à partir du moment où quelqu’un a ouvert un nouveau compte ou obtenu une carte de crédit (à partir des informations volées)» Le porte-parole de Desjardins a précisé que pour procéder à une réclamation il faut avoir été victime d’un vol d’identité, et non d’une simple tentative.

Trois dates ont été établies pour traiter les cas de vol d’identité: les 20 octobre 2023, 20 octobre 2024 et 20 octobre 2025. Ces périodes ont été convenues pour inclure les cas qui pourraient survenir dans un proche avenir.

«Et il ne sera pas nécessaire de prouver que le vol d’identité est dû au vol chez Desjardins» a ajouté M. Turcotti.

L’entente de règlement approuvée le mois dernier fait suite à des recours collectifs entrepris par les cabinets d’avocat Siskinds Desmeules et LPC Avocat et Kugler Kandestin. Dans un communiqué de presse paru le 16 juin, Desjardins a indiqué «qu’une somme maximale de 200 852 500$ sera versée sous forme de paiements individuels aux personnes admissibles qui en feront la demande.»