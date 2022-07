Mort à l’urgence d’Edmundston: rien à voir avec une attente prolongée, selon Vitalité

Le Réseau de santé Vitalité a levé vendredi une partie du voile sur l’incident qui a découlé de la mort d’une personne et qui s’est produit dimanche au service d’urgence de l’Hôpital régional d’Edmundston.

Cinq jours après les faits, la PDG du Réseau, Dre France Desrosiers, a indiqué dans un communiqué de presse que, contrairement à ce qui s’était produit à Fredericton quelques jours plus tôt, le décès survenu à Edmundston n’a rien à voir avec une attente prolongée à l’urgence.

Le 12 juillet, un patient est en effet décédé en attendant de recevoir des soins au service d’urgence de l’hôpital Dr.-Everett-Chalmers.

«Le niveau d’achalandage et la période d’attente (à l’urgence de l’hôpital d’Edmundston) n’étaient pas au-delà de la norme (au moment du décès) et il y avait assez de ressources et de compétences pour assurer la prise en charge sécuritaire du patient; tous les processus de triage et de prise en charge ont été respectés et menés en bonne et due forme par le personnel sur place», a indiqué Mme Desrosiers.

Même si le décès s’est déroulé dans un endroit public et comme ce fut le cas lundi lors de l’annonce du décès, Vitalité refuse toujours de préciser les circonstances dans lesquelles la personne est décédée, prétextant «la nature sensible et confidentielle de l’évènement».

Selon ce que l’Acadie Nouvelle a pu apprendre et a révélé lundi, le patient se serait enlevé la vie. Le Réseau de santé Vitalité et la police d’Edmundston n’ont toutefois jamais retourné nos nombreuses demandes d’entrevue afin de confirmer l’information.

Dans le communiqué de presse émis vendredi, Vitalité affirme que «l’analyse interne des causes profondes entourant l’incident» se poursuit et que «des recommandations seront mises en place conformément à la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients».

«De plus, des mesures de sécurité additionnelles ont déjà été mises en place pour accroître la sécurité et rassurer le personnel et les patients de l’urgence.»