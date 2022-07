Retour des courses de tacots à Caraquet

Caraquet célébrera la Fête du Nouveau-Brunswick avec sa fameuse Course de tacots.

La rue du Portage à Caraquet fera place à la compétition dimanche, car la Course de tacots du Festival acadien s’y déroulera en après-midi.

Profitant de la fermeture de la rue et des commerces aux alentours, les participants devront avec leur véhicule personnalisé descendre la côte abrupte de la rue dans le but de parcourir la plus longue distance.

Ils auront la possibilité de gagner des trophées et des prix d’une valeur de plus de 1000$ dans trois catégories: 8 à 11 ans, 12 à 15 ans et tous âges.

Accueillant chaque année de nombreux participants, cet événement est considéré par Normand Thériault, responsable des communications et co-animateur de la course, comme une belle activité à faire en famille.

«Bien souvent, ce sont les parents et les grands-parents qui préparent les tacots, explique-t-il. Ils viennent voir le résultat. Les gens viennent pour une activité familiale.»

Depuis 2015, les maires des différentes municipalités de la région s’affrontent dans la compétition. Cette année, le maire de Caraquet Bernard Thériault va affronter Mario Pelletier de Eel River Dundee, Bernard Savoie de Sainte-Marie Saint-Raphaël, Anthony Poirier de Maisonnette, Joseph Lanteigne de Saint-Léolin et Luc Robichaud de Paquetville.

Mario Pelletier est le champion en titre. En 2018 et 2019, Luc Robichaud a remporté les honneurs à la suite de la victoire du maire de Balmoral Charles Bernard en 2017 et celles du maire de Bertrand Yvon Godin en 2015 et 2016.