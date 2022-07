Un membre de la famille Irving à la tête du groupe Postmedia

Jamie Irving remplacera Paul Godfrey à la tête du conseil d’administration de Postmedia à partir du 1er janvier. Le plus grand empire médiatique canadien détient depuis quelques mois le groupe de presse néo-brunswickois Brunswick News.

«Les responsabilités de M. Irving comprendront la supervision des affaires du conseil d’administration et le soutien du président et chef de la direction et de la haute direction dans les domaines clés de l’entreprise», peut-on lire dans le communiqué publié par Postmedia.

L’entreprise de presse torontoise est propriétaire d’une centaine de journaux, dont le National Post, le Calgary Herald ou la Montreal Gazette.

En février, le groupe avait fait l’acquisition de l’ensemble des journaux de la famille Irving.

Il avalait alors la filiale Brunswick News Inc., une propriété de J.D. Irving Ltd., qui possédait tous les quotidiens anglophones de la province – le Telegraph-Journal, le Times and Transcript ou le Daily Gleaner – et la presque totalité des hebdomadaires, notamment l’Étoile et l’Info-Weekend.

Au moment de cette transaction évaluée à 16,1 millions $, Jamie Irving était l’éditeur de Brunswick News où il a travaillé pendant près de 20 ans. Il siège au conseil d’administration de Postmedia depuisavril, et joue aussi le rôle de président de News Media Canada.

De son côté, Paul Godfrey sera conseiller spécial au conseil et au chef de la direction après son départ du poste de président.