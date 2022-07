Houle & Houblon: ambiance festive à Tracadie

Le quai de Tracadie a été animé lors de la soirée Houle & Houblon.

L’ambiance festive, l’air marin et l’odeur du malt étaient présents lors de la troisième soirée Houle & Houblon, organisée dans le cadre de l’Aquafête de Tracadie vendredi.

L’activité a eu lieu sur un des quais de la marina de Tracadie. Les visiteurs ont pu découvrir les bières de microbrasseries locales, tout en profitant du buffet qui était offert et du beau temps qui était présent après un puissant orage ayant eu lieu avant l’événement.

Parmi les artisans de bière présents, il y avait les Brasseux d’la Côte de Tracadie, la Distillerie Fils du Roy de Petit-Paquetville, la Broue du Païen de Sainte-Marie-de-Kent, la Microbrasserie Houblon-Pêcheur de Village-des-Poirier, la Brasserie Rétro de Bertrand, Graystone Brewing et Maybee Brewing de Fredericton, New Maritime Beer Company de Miramichi, Cavok Brewing de Dieppe, Long Bay Brewery de Rothesay et 13 Barrels et Four Rivers de Bathurst.

Outre la dégustation d’alcool, la soirée fut aussi animée par les prestations musicales des deux chanteurs acadiens originaires de Tracadie et anciens participants de Star Académie Maxime McGraw et Wilfred LeBouthillier.

La soirée a été très populaire, les billets s’étant vendus à guichet fermé et le quai s’étant très vite rempli de visiteurs.