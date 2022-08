Incendies de forêt: le rôle crucial d’une ancienne tour à Saint-Isidore

Dans le cadre des activités de la fête du Nouveau-Brunswick, le Musée de Saint-Isidore a commémoré lundi le 90e anniversaire de la construction d’une tour de surveillance des incendies de forêt, qui a contribué à protéger les forêts de la Péninsule durant plus de quarante ans.

La «tour de feux», comme on la désignait communément, fut érigée en 1932. Durant la «saison des feux», des garde-forestiers escaladaient l’échelle qui menait à une cabine d’observation en bois et de forme octogonale, située à 90 pieds du sol.

Établie sur un promontoire, la tour élevait l’observateur à 395 pieds au-dessus du niveau de la mer. De là, le regard, qui portait jusqu’à vingt milles à la ronde, atteignait Tracadie, Shippagan et la baie de Caraquet.

Gérard LaPlante, qui était présent à l’exposition, est un ancien employé du ministère provincial des Lands and Mines dont la carrière remonte à 1956. Il se souvient évidemment de la Saint-Isidore Tower, qui faisait partie d’un réseau local avec celles d’Allardville et de Brunswick Mines.

M. LaPlante, qui a terminé sa carrière comme garde-forestier en chef en 1992, a expliqué à L’Acadie Nouvelle qu’à l’époque, la surveillance se faisait le jour.

«Si le gardien voyait un feu, il appelait et indiquait où celui-ci était. Le bureau de Bathurst recevait l’information et la transmettait à nous (le district de Tracadie)».

Tous les ans, avant d’ouvrir la tour, il fallait l’inspecter», ajouta-t-il, en racontant qu’en 1956 l’un des piliers de la tour a plié sous le poids d’un important verglas.

Beau temps mauvais temps, il ne fallait pas avoir le vertige pour monter une échelle à petits barreaux d’acier cerclée d’anneaux. Gérard LaPlante se souvient que les plus agiles pouvaient atteindre le poste d’observation en une minute, une minute et demie. Des chutes? Non, dit M. Laplante, mais pour l’anecdote, il se souvient qu’un gardien fut un jour secoué lorsque la foudre s’abattit sur une tour voisine, à Allardville.

Si bien des incendies de forêt furent circonscrits grâce aux gardiens de Saint-Isidore, les garde-forestiers durent se sentir bien impuissants en 1935, lorsqu’une grande partie de la Péninsule fut ravagée. M. LaPlante a aussi fait cas du sinistre de 1962. Cette année-là, plus de 67 000 acres de forêt furent réduits en cendres.

Jean-Charles Duclos, président du Musée de Saint-Isidore, a pour sa part procédé à un court exposé devant les quelques personnes présentes. Il a rappelé que la tour servait également à récolter des données météorologiques, allant de la température à la pression atmosphérique, en passant par les quantités de pluie. Les gardiens devaient aussi, en écoutant le bruissement des feuilles, déterminer la vitesse des vents.

Par la suite, deux autres tours furent construites. L’une fut érigée à Butte-d’Or (entre Allardville et Saint-Isidore) et l’autre à Lavillette, près de Néguac. La province en a compté jusqu’à vingt-huit.

En 1976, l’observation aérienne rendit la tour inutile. Devenue la propriété de NBTel, elle a été démolie en 1989. Aujourd’hui une tour de communication Bell Aliant, qui fait plus du double en hauteur, domine l’endroit où l’ancienne tour se dressait, aux environs du parc industriel de Saint-Isidore.