Succès pour le premier Festival de la fierté Chaleur Pride

Le rideau est tombé sur le tout premier Festival fierté Chaleur Pride.

L’événement s’est conclu dimanche après-midi avec la présentation d’un défilé qui s’est déroulé au centre-ville de Bathurst.

Une centaine de personnes ont pris part à la marche qui a débuté à l’hôtel de ville de Bathurst et qui s’est poursuivie jusqu’à la promenade Waterfront.

Une poignée de curieux qui étaient sur place ont accueilli et applaudi les marcheurs lors de leur arrivée à la promenade.

C’est l’organisme Fierté Chaleur Pride qui est à l’origine de l’événement qui ne s’était jamais vu auparavant dans le nord du Nouveau-Brunswick.

«Quel succès! La population a bien répondu à l’appel, je ne m’attendais pas à une si bonne participation et à voir autant de couleurs durant trois jours», a affirmé Jason Noël, le principal organisateur de l’événement.

Le Festival de la fierté Chaleur Pride s’est soldé dimanche avec la présentation d’un défilé dans les rues du centre-ville de Bathurst – Acadie Nouvelle : Sébastien Lachance

«On se donne rendez-vous à la même époque l’an prochain pour un festival qui sera encore plus beau et grandiose que celui qui vient de se terminer.»

Le comité organisateur prévoit entre autres présenter en 2023 des activités dans un terrain de camping de la région Chaleur.

La direction de Fierté Chaleur Pride assure que ses activités vont se poursuivre tout au long de l’année, malgré la clôture du festival d’été.

L’organisme entend ainsi présenter divers événements sur une base mensuelle. Des soirées dansantes, des journées à la plage et des BBQ figurent dans la liste des activités qui sont possibles.

«C’est important afin de briser l’isolement chez les jeunes et les moins jeunes de la communauté LGBTQ+ et de rapprocher les francophones et les anglophones de la région», a indiqué Jason Noël.