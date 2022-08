Une Course de Tacots amusante et populaire à Caraquet

La Course de Tacots de Caraquet a attiré un nombre record de participants lundi.

Le 1er août marque la Fête du Nouveau-Brunswick, ce qui signifie que de nombreux commerces ferment exceptionnellement leurs portes pour la journée. Puisque le IGA Coop de Caraquet, le Dollorama et le Jean Coutu ne reçoivent pas de clients, l’occasion est parfaite pour utiliser la rue habituellement occupée du Portage, de la bloquer à la circulation et d’organiser la Course de Tacots annuelle de la ville.

La course de 2022 est celle qui a accueilli le plus grand nombre de participants; 54 personnes ont descendu la butte de la rue du Portage.

«C’est une année record, a affirmé le maire de Caraquet Bernard Thériault. Ça montre à quel point la Course aux Tacots attire de plus en plus de monde.»

Les participants provenaient de diverses régions, que ce soit de la Péninsule acadienne, d’un peu partout du Nouveau-Brunswick ou du Québec.

Des participants qui se sont démarqués lors de cette édition sont les élèves et les enseignants de l’école Calixte-F.-Savoie de Sainte-Marie-de-Kent. Pour la petite histoire, l’un des enseignants avait fait part de son désir de participer à la course, et certains de ces élèves ont proposé de travailler sur le projet.

Ils ont conçu le modèle pour le tacot et l’ont utilisé pour la course. Les élèves, les enseignants ainsi que la directrice de l’école ont descendu la côte de la rue. Même si aucun n’est allé sur le podium, l’enseignant a avoué être très fier du résultat que les véhicules ont donné.

Donat Cormier, de Caraquet, a remporté la catégorie 8 à 11 ans, Patrick Beaudin de Shippagan a triomphé chez les 12 à 15 ans et Gérald Beaudin de Shippagan a été le meilleur dans la catégorie tous âges. Anne-Maude Mollet, de Pokemouche, a gagné le prix du plus beau tacot et Kaël Haché, de Bathurst, a remporté le prix du tacot le plus original.

Comme chaque année, le maire Bernard Thériault a invité cinq autres maires de la région à l’affronter lors du Défi des maires. Même si l’élu de Caraquet a obtenu un résultat honorable avec une troisième place, c’est Luc Robichaud, maire de Paquetville, qui a remporté les honneurs.

Gagnants de la Course aux Tacots:

8 à 11 ans : Donat Cormier, Caraquet

12 à 15 ans : Patrick Beaudin, Shippagan

Tous âges : Gérald Beaudin, Shippagan

Tacot le plus beau : Anne-Maude Mollet, Pokemouche

Tacot le plus original : Kaël Haché, Bathurst

Défi des maires : Luc Robichaud, Paquetville